Datele statistice sunt valabile pentru tarile Uniunii Europene si cele ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.



Luna trecuta, au fost livrate in Europa aproximativ 1,34 milioane de vehicule, fata de 1,35 milioane de unitati in perioada similara din 2018. Cel mai semnificativ avans a fost raportat in Lituania (42,2%), Cipru (39,4%), Croatia (22,4%), Grecia (17,2%) si Romania (13,9%).



In aprilie, cererea in regiune a fost stimulata de tarile din Europa Centrala, care au raportat un avans de 4,6%, in timp ce marile…