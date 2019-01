Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Senatului fost fotografiat alaturi de Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamț, pe aeroportul din Dubai, Emiratele Arabe Unite. Pe Tariceanu îl însoțește și vicepresedintele ALDE Daniel Chitoiu.

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a fost in ultima perioada in concediu. Acesta le-a transmis apropiatilor ca va merge la schi in Alpii fracenzi, insa a fost fotografiat la mii de kilometri departate.Liderul ALDE a fost fotografiat joi, 17 ianuarie, pe aeroportul din Dubai,…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a fost prezent week-end-ul trecut la ultimul grand-prix de Formula 1 al sezonului, care a avut loc la Abu Dhabi și care a fost caștigat de Lewis Hamilton. Acolo, Tariceanu a avut șansa de a-l intalni pe fostul jucator și antrenor al Realului, Zinedine…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca in urma intalnirii avute cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cei doi au convenit ca in Romania sa fie...

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca Justitia nu se face in Parlament, ci in instantele de judecata, adaugand ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar trebui sa fie primul care sa solicite un vot in favoarea cererii de urmarire penala, potrivit Agerpres. "Atunci cand…

- Liderul grupului parlamentar ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, si-a exprimat, joi, speranta ca "lucrurile se vor lamuri foarte repede" in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care este si presedintele ALDE, este cercetat de procurorii Directiei Nationale…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca ar fi mai bine ca la Ministerul Justitiei sa fie mentinut un tehnocrat, cu toate ca pana in 2016 presedintele Senatului avea numeroase critici la adresa demnitarilor tehnocrati.

- Liderul WTA, Simona Halep, susține ca va merge intr-o vacanța dupa retragerea de la Tunerul Campioanelor, menționand ca este trista ca nu a jucat, insa nu vrea sa dramatizeze."Inca simt dureri la spate. Deocamdata, imi iau vacanta si o sa plec in concediu cu cine imi place si cu cine ma simt…