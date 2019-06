Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si-a publicat noua declaratie de avere. In decurs de un an, liderul ALDE i-a donat sotiei sale, Loredana Popescu Tariceanu, doua apartamente si si-a imprumutat colegul de partid, Daniel Barbu, fost sef AEP, cu suma de 100.000 de lei. In noua declaratie de avere completata de presedintele Senatului pe 12 iunie nu mai apare nici pensia alimentara catre fosta sotie, Ioana Valmar, in valoare de 36.000 de lei, care apare in declaratia de avere de anul trecut. Veniturile liderului ALDE au fost, in ultimul an fiscal, de 168.295 lei, cu 6,383 de lei mai…