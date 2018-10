Tăriceanu, excludere ALDE din formațiunea europeană. Răspuns cheie Informatia vehiculata de vicepresedintele USR, Cristian Ghinea, privind existenta unei rezolutii de excludere a ALDE Romania din formatiunea europeana, initiata de partidul Ciudadanos din Spania, care ar urma sa fie discutata luna viitoare, este una falsa, a declarat vineri, la Bistrita, presedintele partidului, Calin Popescu Tariceanu. "Domnul acesta are un discurs pe care eu nici nu vreau sa il calific, mi se pare de o calitate extrem de proasta, mi se pare ca a fost si ceva ministru la un moment dat, nu stiu cum a ajuns, dar, in fine. Partidul la care faceti referire se numeste Ciudadanos,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

