- Asadar, PSD l-a lasat cu ochii in soare pe Calin Popescu Tariceanu in privinta sustinerii la prezidentiale. Un lucru de altfel normal si de asteptat. Doar Calin „patru procente, sase neveste” a crezut in imensa sa naivitate ca se va bucura la alegeri de masinaria de vot a PSD, chiar si asa gripata cum…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, se declara dezamagit de comportamentul PSD fata de partidul sau. Presedintele Senatului afirma ca exista posibilitatea iesirii de la guvernare, mutare ceruta de unii dintre colegii sai."Sunt colegi care nu cred ca mai are vreun sens. Sunt nemulțumiți.…

- Calin Popescu Tariceanu este mai increzator ca oricand in sansele sale pentru Cotroceni. Presedintele Senatului s-a declarat motivat sa candideze la alegerile din toamna pentru prezidentiale chiar daca, spune el, nu va fi sustinut de PSD. “Avand in vedere ca o candidatura cu șanse mai mari de succes…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei, care sa transpuna în fapt rezultatul consultarii populare din 26 mai, va fi organizat cel mai probabil în luna august, fara sa se suprapuna cu

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, ureaza "La multi ani" Partidului National Liberal la implinirea a 144 de ani de la infiintarea sa si subliniaza ca liberalismul nu si-a spus ul...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cere primului ministru sa acorde "o atentie sporita" prelungirii contractului de concesiune care ar permite consortiului format din companiile Exxon si OMV sa exploateze gazele din Marea Neagra, acesta spunand ca, in lipsa acestui contract, cele doua…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 11.00, despre campania pentru europarlamentare, referendumul pe Justitie, remanierea Guvernului, dar si despre o posibila candidatura la prezidentiale. Exista disensiuni in coalitia de guvernare? Cum explica liderul…