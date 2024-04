Politista din cadrul IPJ Constanta, medaliata cu aur la Campionatul national de tenis de masa al MAI

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș au efectuat doua percheziții, ambele in comuna Gura Raului, județul Sibiu, in vederea documentarii…

- Comisarii Comisariatului Judetean Dambovita al Garzii Nationale de Mediu, impreuna cu politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al Inspectoratului de Poliție Judetean Dambovita, au organizat o acțiune de verificare pe linia protejarii mediului, in domeniul deseurilor reciclabile,…

- Polițiștii maramureșeni, sub coordonarea I.G.P.R., participa la misiuni de sprijin operativ cu caracter temporar, la solicitarea statelor partenere, precum și in zonele in care se inregistreaza un flux semnificativ al turiștilor romani. Cea mai recenta misiune de acest gen a fost efectuata de catre…

- La data de 28 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii din Aiud și Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Alba, au organizat o acțiune de verificare a modului de realizare a comerțului…

- Mascații au descins, noaptea trecuta, in trei cluburi din sectorul 1 și in doua cluburi din sectorul 2, unde oamenii legii au facut mai multe verificari. "In noaptea de 23/24 martie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 1, Sectiile 1-5…

- Comunicat de presa: „ACȚIUNE DE AMPLOARE, IN SISTEM INTEGRAT, PENTRU SIGURANȚA CETAȚENILOR DIN MUNICIPIUL ADJUD Vineri, 15 martie a.c., in intervalul orar 07:00 – 13:00, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publica Vrancea, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud, Secției 4 Poliție Rurala…

- In weekend, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu inspectori din cadrul Direcției Regionale Antifrauda Fiscala 5 Deva, au acționat pentru prevenirea și combaterea comerțului ilicit de produse contrafacute in județ.…

- Incepand cu data de 15.01.2024, toate cele 5 Sectii de politie din Constanta au fost desfiintate Actiunea a avut loc in contextul reorganizarii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, proces anuntat de ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, dupa tragedia rutiera de la 2 Mai, din judetul…