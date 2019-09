Tânără rănită grav după o explozie într-un oraş universitar din Suedia "Dispunem de informatii potrivit carora ferestrele situate pana la o sute de metri distanta au fost avariate" de explozie, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei, Evelina Olsson.



O tanara de circa 20 de ani, care trecea pe acolo, "a fost grav ranita" de explozie, insa viata nu-i este pusa in pericol, a precizat politia. Tanara a fost spitalizata.



Nicio arestare nu a fost deocamdata operata, insa politia este in contact cu proprietarii unei tarabe cu produse de depanare care se pare ca a fost vizata.



A fost declansata o ancheta pentru "distrugere ce pune in pericol"

Sursa articol si foto: dcnews.ro

