- Magistratii Tribunalului Timis au emis, sambata seara, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele inculpatului Titis George Cosmin, barbatul de 30 de ani din Lupeni care si-a injunghiat mortal fosta iubita, in varsta de 20 de ani, in Parcul Catedralei Mitropolitane din Timisoara, potrivit…

- Chișineu Criș. Un stadion ințesat de lume a așteptat cu nerabdare meciul dintre Crișul și UTA, din turul 4 al Cupei Romaniei la fotbal, disputat azi dupa-amiaza pe stadionul „Aurel Ardelean”. UTA a inceput destul de prost meciul, unii jucatori erau parca incalțați invers, iar in min.…