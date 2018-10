Tanar din Harsova ajuns la Politie, dupa un filmulet postat pe o retea de socializare. Ce sanctiuni au aplicat oamenii legii

Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un tanar, in varsta de 26 de ani, din orasul Harsova, care ar fi postat un filmulet pe o retea de socializare in care incalca mai multe reguli privind circulatia rutiera pe drumurile publice, informeaza IPJ Constanta.Astfel, persoana in cauza a fost invitata la sediul Politiei unde, dupa activitatile specifice in astfel de cazuri, a recunoscut ca a condus un autoturism inmatriculat in Constanta pe DJ 223, intre Cernavoda si Seimen ...