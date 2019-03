Tajani, declarație controversată despre calitățile lui Mussolini 'Mussolini? Inainte de a declara razboi intregii lumi, urmandu-l pe Hitler, inainte de a introduce legile rasiale, lasand deoparte tragicul caz Matteotti, el a facut unele lucruri pozitive pentru a construi infrastructura in tara noastra. Dintr-un punct de vedere al faptelor concrete realizate, nu se poate spune ca nu a realizat nimic', a declarat miercuri Tajani la postul de radio italian Radio24. 'Nu sunt fascist, nu am fost niciodata fascist si nu-i impartasesc gandirea politica. Dar, daca trebuie sa fim onesti, Mussolini a construit strazi, poduri, cladiri, facilitati sportive, a asanat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana risca un "cosmar" populist-nationalist pana la mijlocul deceniului urmator, solutia fiind ca politicenii centristi sa castige o sustinere publica mai mare pentru cauza europeana, avertizeaza Guy Verhofstadt. Alegerile din luna mai ar putea genera un cutremur in Parlamentului…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost tradat de eful delegatiei PSD din cadrul Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor S&D din Parlamentul European, Dan Nica, in favoarea Laurei Codruța Kovesi - este ipoteza șoc lansata de jurnalistul Catalin Tache."Si cu toate ca liderii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a avut o reactie scurta, miercuri, in urma votului din Comisia LIBE a Parlamentului European pentru Laura Codruta Kovesi. Liderul ALDE consider ca este o demonstratie perfecta a modului "cum intervine factorul politic in aceasta alegere". "Este o exemplificare…

- Lideri social-democrati din Uniunea Europeana, reuniti sambata la Madrid in cadrul Congresului Partidului Socialistilor Europeni (PES), si-au exprimat sambata increderea in perspectivele lor la alegerile europarlamentare din luna mai, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citeste si Doi dintre…

- Lideri social-democrati din Uniunea Europeana, reuniti sambata la Madrid in cadrul Congresului Partidului Socialistilor Europeni (PES), si-au exprimat sambata increderea in perspectivele lor la alegerile europarlamentare din luna mai, relateaza dpa. "Vrem o Europa libera, echitabila si durabila", a…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, si europarlamentarul Sophie in't Veld i-au trimis o scrisoare presedintelui PE, Antonio Tajani, in care ii cer sa garanteze ca Laura Codruta Kovesi isi poate sustine candidatura pentru functia de procuror sef al Parchetului European.…

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza la Strasbourg, prim-ministrul Viorica Dancila a prezentat, astazi, 15 ianuarie 2019, prioritațile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in cadrul reuniunii Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. In…

- Udo Bullmann, președintele Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, a transmis Romaniei succes in contextul preluarii președinției Consiliului UE.„Bine ați venit la @ ro2019eu! Dorim Romaniei tot ce este mai bun pentru președinția UE și succes…