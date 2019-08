Sute de persoane au vizitat subunităţile de intervenţie ale pompierilor din Bucureşti şi Ilfov, de Ziua Porţilor Deschise Cateva sute de persoane au vizitat, duminica, subunitatile de interventie ale pompierilor din Bucuresti si Ilfov, unde au putut vedea tehnica din dotare si au asistat la exercitii ale personalului de interventie.



"Cei mai multi au fost insotiti de copii, care sunt cei mai pasionati de echipamentele noastre. Cele 22 de subunitati ale noastre, din Bucuresti si judetul Ilfov, mai pot fi vizitate pana la ora 20,00. Cei interesati pot vedea tehnica de interventii si exercitii ale colegilor nostri", a declarat, duminica, pentru AGERPRES, reprezentantul biroului de presa al ISU Bucuresti-Ilfov,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

