- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu ar urma sa-și anunțe miercuri, dupa ședința conducerii ALDE, candidatura la alegerile prezindențiale , au declarat surse de la vârful partidului pentru HotNews.ro. Conducerea ALDE urmeaza sa se întâlneasca cu liderii de organizații și…

- Conducerea ALDE se reuneste, miercuri, in doua sedinte, la Palatul Parlamentului, o decizie urmand a fi sustinerea candidaturii lui Calin Popescu Tariceanu, la prezidentiale. Potrivit unor surse, mai multi lideri din teritoriu ii vor propune lui Tariceanu sa isi asume candidatura la sefia statului,…

- Comunicat de presa / ALDE TELEORMAN ANUNȚA CA SUSȚINE CANDIDATURA LUI TARICEANU LA PREZIDENȚIALE in Politic / on 18/06/2019 at 09:45 / Pentru ca Romania devine tot mai mult scena unei forme de marxism de o violența cum nu s-a mai vazut din anii 50 și care ne amenința insași ființa naționala, riscand…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, intr-un interviu pentru Adevarul, faptul ca o candidatura a lui Calin Popescu Tariceanu ar fi solutia perfecta pentru Liviu Dragnea, liderul PSD avand la indemana parghiile necesare pentru a sabota campania partenerului sau de coalitie.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, cu ocazia prezentarii candidatilor partidului pentru alegerile europarlamentare, ca va discuta dupa alegerile europarlamentare despre o eventuala candidatura a sa la functia de presedinte al Romaniei. Prezentat de presedintele Organizatiei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Craiova, referitor la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca, daca o sa aiba posibilitatea fizic, se va mai gandi, relateaza Agerpres.Daca o sa am posibilitatea fizic, ne mai gandim. Acum am. Acum sunt liber, sunt cu voi, a…