Suporterii lui Trump, protest la Londra Protestul a venit la o zi dupa ce Donald Trump a anunțat vineri ca a anulat o vizita la Londra, programata pentru luna februarie și in urma careia Sadiq Khan a declarat ca vizita liderului american ar fi fost vizata de „proteste pașnice de amploare", intrucat viziunile controversate ale lui Trump reprezinta „opusul" valorilor londonezilor, noteaza UPROXX.COM. „Se pare ca presedintele Trump a primit mesajul multor londonezi care iubesc si admira SUA si americanii, dar care considera politicile si actiunile sale dreptopusul valorilor orasului nostru - de incluziune, diversitate si toleranta.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul american a anulat o vizita in capitala britanica.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa, conform agerpres.ro. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata…

- Presedintele american Donald Trump a anulat joi, vizita pe care ar fi trebuit sa o efectueze la Londra pentru a deschide noua ambasada a Statelor Unite, din cauza ingrijorarii ca ar putea provoca proteste, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Inceputul de an 2018 ne gaseste intr-o deplina furtuna de magnitudinea unui uragan in orientul Mijlociu. Si totul nu a pornit de la declaratia lui Donald Trump despre recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel, nici de la rivalitatile marilor puteri implicate pe teren in Siria, nici…

- Protestul medicilor de familie, anuntat din data de 3 ianuarie a.c., se inregistreaza mai curand la nivelul liderilor acestora, decat la marea masa a doctorilor. Ieri dimineata, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie din judet, dr. Irina Franciuc, declara ca pana vineri, 30 decembrie 2017, ...

- Un politist iranian a fost ucis luni în timpul unor acte de violenta legate de manifestatiile antiguvernamentale care zdruncina Iranul de cinci zile, o miscare de protest fara precedent, din 2009, în aceasta tara, transmite AFP. În total 13 persoane, dintre care…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Perspectiva iesirii din Uniunea Europeana a dublat fuziunile si achizitiile in Marea Britanie in acest an, companiile britanice incercand sa isi consolideze pozitia pe piata lor interna, arata datele publicate vineri de Thomson Reuters. Potrivit acestor date, volumul operatiunilor de tip M&A…

- Cateva sute de persoane din comunitatea araba si musulmana din Bucuresti au protestat, vineri, in fata Ambasadei SUA din Bucuresti, fata de decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Protestul, la care au participat si multi copii,…

- Donald Trump intentioneaza sa mearga in februarie in Marea Britanie pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra. Acesta a fost invitat in Marea Britanie de Theresa May. Trump nu se va intalni cu regina Elisabeth a II-a in vizita sa din februarie. b1.ro

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters.

- Un protest de amploare se anunta din nou in seara de miercuri, 20 decembrie, in toata tara. Mesajul prin care romanii se indeamna sa iasa in strada este „No, hai!“. „Sa aparam Justitia de infractorii din Parlament!“, spun manifestantii care demonstreaza impotriva politicii PSD de modificare a Legilor…

- Salariatii Calorgal spun ca nu si-au primit banii aferenti lunilor octombrie si noiembrie, 15 decembrie fiind data la care societatea ar fi trebuit sa faca ultima plata. Potrivit protestatarilor, personalul TESA nu a primit in totalitate nici macar lichidarea pe octombrie, ci doar 500 de lei…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o acțiune care nu a mai fost vazuta pana…

- Presedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie la inceputul anului 2018, in pofida disensiunilor recente cu premierul britanic Theresa May pe Twitter, a informat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, relateaza site-ul postului BBC. Ambasadorul SUA la Londra:…

- Zeci de mii de persoane au manifestat vineri, in mai multe tari arabe si musulmane, in semn de protest fata de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si in semn de solidaritate cu palestinienii, relateaza News.ro citand agentia AFP.

- Zeci de mii de persoane au manifestat vineri, in mai multe tari arabe si musulmane, in semn de protest fata de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si in semn de solidaritate cu palestinienii, relateaza AFP. Niciun incident violent nu a fost raportat in cadrul…

- Proteste violente au izbucnit in Cisiordania, joi, dupa ce președintele american Donald Trump a declarat ca recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Palestinienii au incendiat cauciucuri și au...

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat miercuri ca a obtinut autorizatie pentru organizarea unor proteste, in 13 decembrie, in Bucuresti si in toate marile orase din tara, impotriva pirateriei.Totodata, in 20 decembrie, din toata tara se vor…

- In sectoare locuite de refugiati palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori. Tineri au strigat sloganuri antiamericane la Amman, in…

- In sectoare locuite de refugiați palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori.

- Peste 50.000 de transportatori vor protesta, saptamana viitoare, in toata tara, nemultumiti ca piratii din transporturi le fac concurenta neloiala. Protestatarii vor sa vina inclusiv la Bucuresti, in Piata Victoriei.

- Mai multe proteste au fost anunțate pentru ziua de 1 decembrie la Arcul de Triumf, acolo unde va avea loc parada militara de Ziua Naționala a Romaniei, și in Piața Victoriei. Protestul de la Arcul de Triumf este anunțat pentru ora 9:00, inaintea paradei. „A venit vremea sa ne onoram eroii. Sa ne amintim…

- Președintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe șefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema…

- Primarul Londrei spune ca Trump nu mai este binevenit in Marea Britanie dupa ce a distribuit pe contul sau de Twitter trei clipuri anti-islamice, scrie CNBC. Potrivit primarului Londrei, nu ar trebui sa existe o vizita oficiala in Regatul Unit a lui Donald Trump deoarece președintele american a tradat…

- Redifuzarea de catre presedintele american Donald Trump pe Twitter a unor clipuri antimusulmane a provocat o infruntare diplomatica, foarte rara, intre Statele Unite si cel mai apropiat aliat al lor, Regatul Unit, relateaza AFP.

- Președintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe șefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe sefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema…

- Marea Britanie va fi exclusa din Agentia Europeana pentru Aparare si din Europol dupa Brexit, afirma negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, acuzand Londra de lipsa de solidaritate si subliniind ca oficialilor britanici nu li se va mai permite sa participe la reuniunile in domeniul apararii.…

- Mai multe proteste au fost anuntate pentru ziua de duminica, in Capitala, dar si in alte orase din tara. Grupurile civice cer in strada retragerea legilor justiției și respingerea acestora in Parlament.

- Confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, alaturi de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale solicita retragerea legilor Justiției, a legilor de modificare a codurilor penale și respingerea in Parlament a ordonanței privind modificarea legislației fiscale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor organiza din nou proteste in toate judetele din tara, inclusiv in Capitala, la Parlament, in ziua in care va fi dezbatuta si votata in Parlament motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose, ”PSDragnea, in campanie muma, la putere…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii va cere premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din luna decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale, potrivit unei surse UE citate de agentia Reuters.…

- Donald Trump si Vladimir Putin reprezinta o amenintare la adresa valorilor occidentale de toleranta si deschidere, dar izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-un interviu pentru BBC. "Explicatia pentru abaterile lor…

- Summit-ul gazduit de Filipine a fost un prilej excelent ca Donald Trump și Rodrigo Duterte sa anunțe ca au un parteneriat excelent. Cei doi au identificat și un inamic comun: fostul președinte american, Barack Obama.

- „In ceea ce privește modificarile la Codul fiscal, noi ne urmarim programul de guvernare, care a fost susținut de milioane de romani. E vorba de un pachet de masuri care ajuta și creșterea veniturilor la bugetul de stat, care asigura și stabilitatea fondului de pensii, care simplifica procedurile pentru…

- Mai multe zeci de mii de manifestanti au umplut sambata dupa-amiaza o artera din centrul Barcelonei, de unde urma sa inceapa un mars pentru punerea in libertate a zece lideri separatisti catalani incarcerati, relateaza AFP.Manifestatia a fost convocata de doua puternice organizatii separatiste…

- Președintele american Donald Trump lauda lupta anticorupție din Arabia Saudita și mișcarea viitorului rege, care și-a consolidat puterea prin arestarea prinților și a miniștrilor, scrie BBC News. Faptul ca Trump aproba acțiunile moștenitorului tronului saudit este un nou pas in cimentarea relației americana-saudita…

- Peste 30.000 de oameni s-au strans in mai multe orase din tara in semn de protest fata de modificarile la legile Justitiei. Oamenii au scandat lozinci impotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, dar si impotriva ministrului Tudorel Toader. Cei mai multi oameni au iesit in strada la Bucuresti, urmati de Cluj,…

- Protestul organizat in București impotriva proiectului de modificare a Legilor Justiției s-a incheiat in jurul orei 22,10, cand ultimele grupuri de manifestanți au sa parasit Piața Constituției. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO *Proteste în țara fața de proiectul…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei si au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei. Oamenii scandeaza "Justitie, nu coruptie", "Nu vrem sa fim o nati...

- Lucrurile au inceput sa se miste la malul Marii Negre. Sau cel putin asa pare. Constantenii nemultumiti de autoritati ies in strada pentru a si expune punctul de vedere. Cu totii vrem acea schimbare, iar cetatenii incep sa prinda curaj in aceasta directie. Sambata, de la ora 16.00, in zona restaurantului…

- Liderul NATO efectueaza o vizita in Coreea de Sud, el avertizand in privinta pericolului reprezentat de Coreea de Nord. ”Este o amenintare globala. Este o provocare pentru intreaga lume deoarece Coreea de Nord isi dezvolta rachete capabile sa atinga teritorii din America de Nord si din Europa”,…

- Paul Manafort, fostul sef al campaniei electorale a lui Donald Trump la prezidentialele din SUA, a fost plasat in arest la domiciliu.Daca acesta va incalca regimul, va fi obligat sa achite o cautiune in valoare de zece milioane de dolari.

- Problema poluarii aerului, din cauza noxelor generate de autoturisme, este din ce in ce mai acuta, iar primele state europene incep sa ia primele masuri. Astfel, Londra a introdus o taxa pentru cele mai vechi si mai poluante masini, cu scopul de a imbunatati calitatea aerului in capitala Marii Britanii,…

- Sadiq Khan, primarul Londrei, a sugerat, luni, ca nu exclude posibilitatea un nou referendum pe tema Brexit, daca Parlamentul britanic nu va aproba viitoarea intelegere dintre Londra si Bruxelles privind despartirea Marii Britanii de UE, relateaza site-ul cotidianului The Independent. …

- Mii de manifestanți au defilat duminica la Berlin pentru a protesta împotriva intrarii în parlament a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), relateaza France Presse.

- Mii de protestatari convocati de sindicatele din Sanatate au luat cu asalt Guvernul in aceasta dimineata. In plin scandal, ministrul Sanatații, Florian Bodog, a dat asigurari si a declarat joi, la Parlament, ca salariile personalului medical nu vor scadea, ci se vor majora.Citeste si: Efect…