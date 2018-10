Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, super-imagini cu burtica de graviduța a Andreei Balan. Fotografiile toamnei au fost realizate imediat dupa ce vedeta Antenei 1 a anunțat ca este insarcinata. Indragita cantareața radiaza de fericire și arata mai bine ca oricand. George…

- E oficial! Marcel Toader traiește ultimele zile in apartamentul conjugal in care și-a consumat iubirile mondene. (Super oferta de angajare) Dupa ce a pierdut procesul pentru neplata intreținerii, aproximativ 40.000 lei, fostul sportiv este somat acum sa elibereze imobilul. Imagini in exclusivitate la…

- Brandul Obsentum, nascut din pasiunea pentru lux și eleganța, a organizat joi, 11 octombrie, un eveniment dedicat exclusiv creatorilor parfumeriei de nișa. Pentru prima data in Romania, Obsentum a reușit sa aduca impreuna cele mai renumite nume din domeniu, unde au luat parte la o conferința, prezentandu-și…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu tatuajul secret pe care Misha și l-a facut pe spate, in august. Acesta este un „dreamcatcher”, care, in cultura indiana, ține visele urate la distanța. Are, oare, artista coșmaruri dupa divorț? (Super oferta de angajare) …

- Dennis Man este, fara sa exageram, cel mai tare din parcare la ora actuala. (Super oferta de angajare) Jucatorul de 100 de milioane de euro al lui Gigi Becali și-a cumparat un Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC, cu care a și aparut in cantonament. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini in…

- Snagovul a rasunat de acorduri pe muzica lautareasca vineri seara, la petrecerea pe care Cristina Badanoiu a dat-o cu ocazia zilei sale de naștere. Au fost invitați oameni ”unul și unul”, cunoscut fiind faptul ca femeia este ”integrata” in lumea grea a politicii romanești. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din…

- Zi speciala pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Baiatul lui, Valentin, a luat o decizie majora in viața, aceea ce a se casatori. (Super oferte la accesorii gaming) Gina Tatulescu este aleasa inimii lui, o fata deosebit de frumoasa, pe care Dragnea senior a primit-o cu brațele deschise in familie. CANCAN.RO,…