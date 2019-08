Summit G7. O nouă atenționare de călătorie pentru Spania Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau doresc sa mearga cu autoturismul dinspre Spania catre Franta prin punctul transfrontalier Biriatou ca, in perioada 23 - 26 august, autoritatile locale au anuntat activarea unui plan operational pentru a face fata posibilelor perturbatii de circulatie ce ar putea aparea cu ocazia Summitului G7 de la Biarritz (Republica Franceza). Avand in vedere ca, in perioada mentionata, autoritatile franceze vor intensifica verificarile de securitate si vor aplica restrictii pentru transporturile rutiere grele si agabaritice,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

