- Un barbat a fost retinut de politisti si va fi prezentat duminica instantei competente cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a accidentat mortal o femeie pe o trecere de pietoni din municipiul statiune Vatra Dornei, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Suceava, in noaptea de vineri spre sambata,…

- Omul de afaceri clujean care l-a ucis pe un tanar de 33 de ani, pe o trecere de pietoni de pe strada Campul Painii din Cluj-Napoca, se numește Daniel Dumitraș. El este unul dintre acționarii Coratim, dar este implicat și in alte afaceri cum ar fi imobiliarele. Marți, la orele pranzului, Dumitraș a ieșit…

- Un tanar de 33 de ani, din Florești, și-a gasit sfarșitul pe trecerea de pietoni din fața Coratim, pe strada Campul Painii din Cluj-Napoca. Acesta a fost accidentat de un autoturism și a ramas captiv pana la sosirea pompierilor. In zadar au incercat medicii manevre de resuscitare, leziunile suferite…

- (update) Șoferul in varsta de 21 ani, care in aceasta dimineața pe str. Grenoble, pe trecerea pentru pietoni a tamponat o doamna care in urma leziunilor a decedat in drum spre spital, a fost reținut pentru 72 de ore in Izolatorul Direcției de Poliție mun. Chișinau.O femeie de 61 de ani și-a pierdut…

- O femeie de 75 ani, din municipiul Galati, a ajuns, vineri, in stare de inconstienta la Spitalul Judetean de Urgenta dupa ce a fost lovita de un camion in timp ce traversa pe marcajul pietonal, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Gabriela Costin, potrivit…

- FOTO – Stiri din Beclean Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs luni seara, in jurul orei 23:30, pe raza localitații bistrițene Beclean. Potrivit primelor informații, șoferul unui autocar, un barbat in varsta de 48 de ani, din județul Suceava, in timp ce se deplasa dinspre…

- Un barbat in varsta de 63 de ani care se deplasa pe bicicleta a fost accidentat mortal joi. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 18.39, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17A din comuna Dornești, un localnic de 26 de ani a surprins și accidentat mortal un barbat de ...

- Un barbat in varsta de 24 de ani, din localitatea vasluiana Drinceni, a fost retinut de politistii vasluieni pentru 24 de ore dupa ce s-a urcat in stare de ebrietate la volan, a accidentat mortal o femeie si l-a ranit pe sotul acesteia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…