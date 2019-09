Stiri pe aceeasi tema

- Rusia avertizeaza asupra riscului unui razboi nuclear in situatia internationala actuala. "Masurile colegilor occidentali devin din ce in ce mai putin gandite" In situatia internationala actuala exista riscul declansarii unui razboi nuclear, in conditiile in care stabilitatea strategica se…

- Rusia a acuzat duminica SUA ca a compromis mentinerea armistitiului in provincia siriana Idlib, unde Washingtonul a intreprins sambata un atac impotriva unor comandanti jihadisti, informeaza AFP. Potrivit armatei ruse, SUA au lovit regiunea "fara a notifica inainte de aceasta Rusia si Turcia", care…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko i-a propus joi consilierului național pentru securitate al Casei Albe deschiderea unui "nou capitol" în relațiile cu Statele Unite, cu riscul de a irita puternic Moscova, care considera ca vecinul sau face parte din sfera sa de influența, scrie…

- Rusia a anuntat vineri sfarsitul Tratatului dezarmarii nucleare INF ”la initiativa” Statelor Unite, in contextul in care Washingtonul urmeaza sa anunte in mod oficial vineri iesirea sa din acest acord incheiat in timpul Razboiului Rece, relateaza AFP.

- Ministerul rus al Afacerilor Externe a indicat joi ca are impresia ca SUA cauta un pretext pentru începerea unui conflict în Golf, a relatat agentia de presa rusa RIA, potrivit Agerpres."Evenimentele de acolo (din zona Golfului) se îndreapta realmente catre un punct periculos…

- Reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii si Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta despre principiul unui nou acord asupra armelor nucleare care ar putea eventual include si China, au declarat luni seara inalti reprezentanti ai administratiei de la Washington, citati…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- SUA au protestat oficial miercuri pe langa Rusia din cauza conditiilor de detentie ale cetateanului americano-britanic Paul Whelan, arestat la sfarsitul lunii decembrie la Moscova, sub acuzatia de spionaj, potrivit AFP. 'Am protestat pe langa Ministerul de Externe rus pe tema relelor tratamente…