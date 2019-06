Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a anuntat, miercuri seara, ca analizeaza posibilitatea de a transfera 2.000 de militari americani din Germania in Polonia, in conditiile in care Administratia de la Varsovia a cerut masuri pentru descurajarea Rusiei, potrivit mediafax.Statele Unite…

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova, relateaza AFP.…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE. Intrevederea Duda-Trump va avea loc miercuri la Casa…

- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca SUA si Mexic au ajuns la un acord privind imigratia si, în consecinta, amenintarea sa de a impune taxe vamale începând de luni tuturor produselor importate din Mexic nu se va concretiza, informeaza sâmbata AFP si Reuters, relateaza…

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a informat ca tara sa si SUA vor organiza un summit pe 5 iunie, la Washington, pentru a solutiona disputa declansata de anuntul presedintelui Donald Trump privind introducerea unui sistem progresiv de tarife pentru marfurile mexicane, informeaza dpa. Ebrard…

- Conform acestor surse, cele doua parti au insa in continuare pozitii diferite cu privire la cine va suporta finantarea unor noi constructii si la durata angajamentului american.De asemenea, conform acelorasi oficiali, acordul avut in vedere nu ar cuprinde si cererea formulata de presedintele…

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau polonez Andrzej Duda pe 12 iunie, la Washington, pentru a discuta despre securitate și aparare, a informat miercuri Casa Alba, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Președintele Trump și președintele Duda vor…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, și-a anulat vizita la Moscova, programata luni, urmand ca marți sa se intalneasca la Soci cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, și cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, informeaza agenția Reuters, citand un oficial din cadrul Departamentului de Stat, conform…