SUA: Un adolescent şi-a împuşcat cinci membri ai familiei în Alabama Incidentul a avut in cursul noptii de luni spre marti, in orasul Elkmont, a precizat un purtator de cuvant al Biroului serifului din comitatul Limestone.



Trei dintre victime au murit pe loc, iar celelalte doua la spital.



Imediat dupa crime, adolescentul a aruncat pistolul si a sunat la politie, anuntand ca i-a ucis pe toti cei cinci membri ai familiei sale, in resedinta lor, a indicat aceeasi sursa pe Twitter.



El colaboreaza acum cu anchetatorii pentru localizarea armei, un pistol cu calibrul de 9 mm, despre care a spus ca l-a aruncat in apropiere, conform politiei.



