Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump s-a declarat miercuri "sigur ca Iranul va dori in curand sa discute cu Statele Unite", in pofida escaladarii tensiunii dintre cele doua tari, relateaza AFP. Totodata, presedintele american a negat, pe Twitter, existenta oricarei "dispute interne" in cadrul administratiei cu…

- Statele Unite nu vor razboi cu Iranul, dar vor reactiona adecvat daca vor fi atacate obiective americane, a declarat marti seara secretarul de Stat Mike Pompeo dupa întrevederea cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza Mediafax."În mod absolut, noi nu vrem razboi cu…

- ”Daca ei (iranienii) fac ceva, vor suferi enorm”, a avertizat el luni, in cursul unei intalniri cu premierul Viktor Orban la Casa Alba.”Vom vedea ceea ce se va intampla cu Iranul”, a continuat el, preconizand Teheranului ”o mare problema” ”daca se intampla ceva”.Administratia…

- Donald Trump a impus miercuri noi sanctiuni asupra "sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului" pentru a întari presiunea asupra regimului de la Teheran si a amenintat ca va lua noi masuri daca Iranul "nu-si schimba radical atitudinea", relateaza Reuters,…

- Zarif i-a scris o scrisoare presedintelui iranian Hassan Rouhani in care ii cere sa actioneze in acest sens, informeaza un comunicat al ministerului sau, publicat la scurt timp dupa decizia SUA de a include Gardienii Revolutiei, armata ideologica a Iranului, pe "lista organizatiilor teroriste straine"…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca este posibil ca președintele Donald Trump sa fie trimis de Dumnezeu pentru a salva poporul evreu de iranieni, relateaza BBC News. Într-un interviu pentru postul de televiziune Christian Broadcasting Network, Mike Pompeo a susținut ca aceasta…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe seful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Alba, in zilele de 25 si 26 martie, a comunicat miercuri presedintia SUA, reafirmand relatiile apropiate dintre cei doi lideri, noteaza Reuters si dpa. Anuntul a survenit la scurt…

- 'Pot sa spun ca el (Benjamin Netanyahu - n.r.) a facut o treaba excelenta in calitate de premier' al Israelului, a spus liderul de la Casa Alba. Procurorul general al Israelului urmeaza sa anunte joi, dupa mai mult de doi ani de ancheta, daca doreste sa il audieze pe Benjamin Netanyahu, ca…