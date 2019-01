Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a adresat marti seara natiunii printr-un discurs televizat in direct de la Casa Alba, pledand pentru finantarea constructiei unui zid la frontiera cu Mexicul, dar nu a declarat o urgenta nationala care i-ar fi permis sa decida singur in aceasta chestiune, relateaza Reuters.



Trump a cerut Congresului sa aloce 5,7 miliarde de dolari pentru o constructie de otel la granita de sud, unde - a sustinut el - are loc o criza de securitate in curs de agravare. Dupa ce a lasat sa se inteleaga timp de cateva zile ca ar putea declara o stare de urgenta,…