O cunoscuta editorialista a editiei americane a revistei Elle afirma, intr-un interviu aparut vineri in New York Magazine, ca a fost violata de Donald Trump in 1995 sau 1996 intr-un mare magazin de lux newyorkez, relateaza AFP si DPA. Astazi in varsta de 75 de ani, E. Jean Carroll povesteste ca l-a intalnit intamplator pe fostul dezvoltator imobiliar, pe care il cunostea, la intrarea in magazinul Bergdorf Goodman, situat in cartierul de lux Upper East Side, in Manhattan. Donald Trump i-ar fi cerut mai intai sa il ajute sa caute un cadou pentru o femeie, lucru pe care ea l-ar fi acceptat, inainte…