Lidera democratilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a afirmat ca ar prefera sa-l vada pe Donald Trump mai degraba "la inchisoare" dupa ce va fi invins in alegerile prezidentiale din 2020, decat tinta unei proceduri de destituire, informeaza joi site-ul Politico, preluat de AFP. "Nu vreau sa-l vad destituit, vreau sa-l vad la inchisoare", a afirmat presedinta Camerei Reprezentantilor, in timpul unei reuniuni in spatele usilor inchise, marti, cu mai multi inalti responsabili ai grupului sau parlamentar, dintre care unii pledeaza in favoarea declansarii unei asemenea proceduri, potrivit site-ului…