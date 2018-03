Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a adancit diviziunile existente in relatiile cu China inainte de reuniunea G20 din Agentina, tensionate deja de tarifele impuse de SUA pentru otel si aluminiu, prin retragerea Statelor Unite de la discutii economice cu Beijingul care dateaza de 10 ani, transmite…

- Consilierii de securitate de nivelul cel mai inalt din Statele Unite, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit timp de doua zile, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru a pregati o eventuala intalnire a presedintelui american, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia…

- Presedintele american Donald Trump a decis sa-l inlocuiasca in functie pe consilierul sau in domeniul securitatii nationale H.R. McMaster, insa inlocuirea efectiva a acestuia nu ar urma sa aiba loc imediat, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters.Citește și: Victor Ponta DEZVALUIE…

- 'Au fost facute schimbari in cadrul Departamentului de Stat in acest scop, sau cel putin acesta este unul dintre motive', a declarat Abbas Araghchi, citat de agentia Isna, in legatura cu anuntul de marti al presedintelui american de a-l inlocui pe Rex Tillerson cu Mike Pompeo, pana in prezent director…

- Presedintele american Donald Trump a blocat luni, printr-un ordin executiv, preluarea ostila a Qualcomm de catre Broadcom, o tranzactie de 117 miliarde de dolari care a fost analizata de o comisie speciala din cauza riscurilor de securitate, transmite Bloomberg, conform news.ro.Trump a actionat…

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- Japonia avertizeaza ca taxele pe care Donald Trump a decis sa le impuna importurilor de otel si aluminiu vor afecta grav economia mondiala si anunta ca va lua masurile care se impun. Ministrul de Externe japonez a catalogat drept "regretabile" taxele pe care Statele Unite au decis sa le aplice,…

- Comisarul Uniunii Europene pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a declarat, joi, ca UE reprezinta un aliat apropiat al Statelor Unite si ar trebui sa fie scutita de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a anuntat ca SUA va impune…

- Presedintele american Donald Trump a promis, joi, "multa flexibilitate pentru prietenii adevarati" ai Statelor Unite in cazul tarifelor suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a promis joi ca va da dovada de flexibilitate fata de ''adevaratii prieteni'' ai SUA in decizia pe care o va anunta privind instituirea de taxe pe importurile de otel si aluminiu, informeaza AFP. ''Trebuie sa ne protejam si sa…

- Casa Alba a declarat ca unul dintre motivele principale, pentru care Garry Cohn a decis sa demisioneze, este o recenta disputa privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA. Intr-o…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- Presedintele american a anuntat luni pe Twitter ca il sprijina pe Mitt Romney, precizand ca ar fi un "senator foarte bun". Acesta din urma i-a multumit, tot printr-o postare pe Twitter.Mitt Romney, care a fost invins de Barack Obama in 2012, si-a anuntat saptamana trecuta candidatura la…

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice”,…

- Seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu credibilitatea Administratiei americane sub presedintia lui Donald Trump, informeaza sambata agentia de presa dpa. "Nu mai suntem siguri ca inca mai recunoastem America", a declarat Gabriel in a doua zi…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru interventie in alegeri si in procesul electoral american, a relatat Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele a fost informat despre…

- Numirea lui Kathleen Troia McFarland, fost adjunct in Consiliul National de Securitate (NSC), a ridicat obiectii in timpul examinarii sale de catre senatori americani. Acestia au intrebat-o daca stia despre discutiile dintre ambasadorul rus la Washington, Serghei Kisliak, si Michael Flynn,…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului. Presedintele SUA,…

- Președintele american, Donald Trump, a declarat ca este pregatit sa-și ceara scuze pentru postarile antimusulmane pe care le-a distribuit pe Twitter, daca acestea au fost postate de o grupare britanica de extrema dreapta, scrie BBC News. Intr-un interviu acordat lui Piers Morgan de la ITV, Trump a spus…

- Presedintele comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar, Zsolt Molnar, a afirmat joi ca-i va trimite o scrisoare miliardarului american George Soros in care ii va cere sa-i furnizeze informatii despre asa-zisul Plan Soros, transmite MTI. Deputatul Partidului Socialist Ungar…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- "In cadrul Forumului Economic Mondial de anul acesta, presedintele asteapta cu interes sa-si promoveze politicile de consolidare a afacerilor americane, a industriilor americane si a lucratorilor americani. Presedintele saluta oportunitatea de a-si prezenta agenda America First in fata liderilor…

- Donald Trump a fost prezent la un meci de fotbal american, in Atlanta, unde a fost intampinat atat cu aplauze, cat și cu huiduieli. Președintele american a ridicat insa semne de intrebare privind cunoașterea imnului Statelor Unite, noteaza BBC News. Criticii președintelui american au scris pe Twitter…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP. "Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters. Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a revenit miercuri pe Twitter cu o postare in care se arata solidar cu participantii la protestele din Iran, el exprimandu-si 'respectul pentru poporul iranian care incearca sa isi ia inapoi guvernul devenit corupt', informeaza agentiile internationale de presa.…

- Președintele american Donald Trump ii amenința pe palestinieni cu taierea sprijinului financiar dupa ce americanii au recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului. Trump a scris pe Twitter ca „platim palestinienilor sute de milioane de dolari pe an și totuși nu primim apreciere sau respect. Nici…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Presedintele american Donald Trump a scris, marti, pe Twitter, ca sanctiunile si "alte" presiuni incep sa aiba impact asupra Coreei de Nord, subliniind ca "Omul-racheta" (n.r. - liderul nord-coreean Kim Jong-un) vrea sa discute cu Coreea de Sud pentru prima oara.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica, pe Twitter, urari de Anul Nou americanilor, subliniind ca impreuna vor face "America mareata din nou", potrivit news.ro. "Ce an a fost, si suntem abia la inceput. Impreuna facem America mareata din nou! La multi ani!", a scris Trump pe Twitter.

- Presedintele american Donald Trump a facut ironii pe tema modificarilor climatice, in contextul in care nordul Statelor Unite este afectat de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40°C, relateaza AFP.

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, simbata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC. Intr-un mesaj postat pe contul personal…

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate în unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU împotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p…