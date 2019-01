Stiri pe aceeasi tema

- Inculparea de catre procurorul special Robert Mueller a lui Roger Stone, un vechi colaborator al lui Donald Trump, in ancheta referitoare la Rusia, nu are nicio legatura cu presedintele american sau cu Casa Alba, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a lui Trump, Sarah Sanders, transmite Reuters.…

- Blocajul partial al administratiei americane, din cauza disputei intre Congres si presedintele Donald Trump, a intrat sambata in a 22-a zi si totodata in istorie: este cel mai lung "shutdown" din istoria Statelor Unite, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Partidul Democrat, care detine majoritatea…

- Ambele camere ale Congresului SUA s-au reunit joi seara pentru cateva minute, dar nu au luat nicio masura pentru a pune capat inchiderii partiale a guvernului federal, relateaza Reuters. Senatul si Camera Reprezentantilor nu au luat nicio masura pentru a restabili finantarea pentru aproximativ 20% din…

- Un acord intre Serbia si Kosovo pentru a pune capat ostilitatilor este "la indemana", a afirmat presedintele american, Donald Trump, declarandu-se pregatit ca intr-un astfel de caz sa ii invite pe cei doi protagonisti la Washington pentru un "acord istoric", relateaza AFP. "Un acord intre Serbia si…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu este ingrijorat ca va fi pus sub acuzare, afirmand ca plațile efectuate de fostul sau avocat, Michael Cohen, inainte de alegerile prezidențiale din 2016, nu au incalcat legislația privind finanțarea unei campanii electorale, relateaza Reuters, potrivit…

- Președintele american Donald Trump va avea intalniri bilaterale cu liderii Rusiei, Japoniei, Germaniei și Argentinei, in cadrul summitului G20 din Argentina, care va avea loc la finalul lunii noiembrie, insa intrevederea cu Vladimir Putin ar putea fi anulata, pe fondul tensiunilor din Ucraina, relateaza…

- Donald Trump a sugerat - adesandu-se militarilor americani stationati in Afganistan, cu ocazia sarbatorii Thanksgiving - ca ar putea sa efectueze o vizita in aceasta tara, ceea ce ar constitui o premiera in domeniu de cand s-a instalat la Casa Alba, in urma cu aproape doi ani, relateaza Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a nominalizat un vechi membru al Partidului Republican pentru pozitia de ambasador in Australia, a anuntat Casa Alba, care spera sa ocupe acest post diplomatic cheie ramas vacant de doi ani, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.Numirea lui Arthur B.