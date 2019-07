Stiri pe aceeasi tema

- Seismul este de opt ori mai puternic decat cel care a zguduit aceeasi regiuni cu o zi in urma, au precizat oficialii, potrivit Reuters. Specialiștii de la Seismic Center - Predicție și alerta cutremur au urmarit conferința de presa susținuta de experții de la Institutul american de geofizica USGS.…

- Cutremur puternic cu magnitudinea preliminara de 7,1 produs in statul american CaliforniaUn cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, vineri seara, in statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic in zona, anunta Institutul de Geofizica…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters. Cutremurul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters.Cutremurul a…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a zguduit ieri statul american California. Seismul a fost resimtit si in statul vecin, Nevada. A fost cel mai puternic cutremur din regiune, din ultimii 20 de ani. Epicentrul seismului a fost in desert, la peste 200 de kilometri distanta de Los Angeles. Cea mai apropiata…

- Un cutremur de 6,4 grade, cel mai puternic din ultimii 20 de ani, a avut loc în aceasta seara în California. Seismul s-a produs la o adâncime de 4 kilometri într-o zona desertica putin populata. La Ridgecrest, aproape de epicentru, au avut loc mai multe incendii,…

- Autoritațile din Timiș au fost in alerta in aceasta seara, dupa ce un cadavru a fost zarit pe raul Timiș, purtat de ape. Corpul persoanei a fost zarit de niște pescari aflați in zona dintre Lugoj și Jabar, care au sunat la 112. La fața locului au intervenit echipaje din partea pompierilor și poliției.…

- Cadavrul unui nou-nascut a fost descoperit aseara, in jurul orei 18.00, plutind pe apa lacului din Parcul La Izvor din capitala. Corpul neinsufletit al nou-nascutului, a fost gasit de cativa voluntari care faceau ordine in zona.