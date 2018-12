Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul roman cu cel mai bun rezultat la Eurovision, Mihai Traistariu, acest Mariah Carey din Carpati, are milioane de fani in toata lumea. Putini sunt oamenii, ca el, care pot urca douazeci si ceva de octave cu vocea, de zici ca-s pasari exotice. Si totusi, indragitul cantautor a avut un soc cand…

- Cantina Facultatii de Drept a Universitații din București are probleme sanitare, anunta Direcția pentru Siguranța Alimentelor, precizand ca unitatea de invatamant a fost amendata, iar 101 kilograme de carne de pui au fost confiscate. Universitatea spune ca nu a pus in pericol viata studentilor si ca…

- Alexandru Jercaianu a absolvit Colegiul Național „B. P. Hasdeu” in anul 2013 și a fost admis la Universitatea Politehnica București, la Facultatea de Automatica și Calculatoare. In primii ani de facultate a reușit sa se impuna la Olimpiada Internaționala de Matematica pentru Studenți din Sud-Estul Europei…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (Liga AC), alaturi de Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza RoboTEC 2019 (Robot Engineering Contest). Proiectul internațional de anvergura, aflat la ediția a V-a, este destinat studenților și tinerilor pasionați de robotica și inteligența…

- Arheologii au gasit, acum 50 de ani, in zona Cisiordaniei, un inel vechi de peste 2000 de ani. In tot acest timp, inscripția de pe bijuterie nu a putut fi citita, dar cum tehnica a avansat, specialiștii au reluat incercarile de a curața inelul de bronz. Astfel, s-a ajuns la concluzia ca inelul era…

- George Toderascu (18 ani), student la Facultatea de Inginerie din Galati, specializarea Informatica Aplicata, a gandit si a creat un robot pentru detectarea si colectarea minelor antipersonal realizate din plastic. Tanarul s-a implicat in acest proiect pentru ca doreste sa reduca numarul de vieti omenesti…

- Moarte cumplita pentru Catalin, un tanar de 24 de ani din Rovinari, in Anglia. Masina in care era a intrat cu 200 km/h pe contrasens, in alt autoturism. Familia tanarului cere ajutor pentru a-i putea repatria trupul. Catalin Manolescu a absolvit Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor,…

- Studentii de la Facultatea de Automatica si Calculatoare vor putea invata intr-un laborator proaspat renovat. Investitia, in valoare de aproximativ 33.000 de euro, a fost realizata in parteneriat cu firma Centric IT. Laboratorul C03, a carui infrastructura a fost refacuta in totalitate, se afla la parterul…