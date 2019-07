Studenții au început programul de internship al Guvernului Programul de internship al Guvernului a inceput in 15 iulie si va dura pana pe 13 septembrie, acesta fiind destinat tinerilor romani, studenti sau absolventi ai unei universitati din Romania ori din strainatate. Potrivit Executivului, tinerii interesati au astfel posibilitatea sa se familiarizeze cu modul de lucru din administratia publica centrala si sa aplice cunostintele dobandite in cadrul programelor de studii. Programul va include participarea internilor la discutii si intalniri de lucru cu ministri, secretari de stat, specialisti in diferite domenii de competenta, precum si la traininguri… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi, 25 iunie, prin Ordonanta de urgenta, Codul Administrativ al Romaniei, un act normativ care aduce claritate si eficienta in administratia publica, integrand mai multe acte normative pentru imbunatatirea serviciilor publice. "In ultimele doua luni, am avut intalniri…

- Liderul USR, Dan Barna, a cerut, vineri, premierului Viorica Dancila sa publice de urgența raportul Greco, desființarea imediata a Secției Speciale și luarea masurilor necesare ”pentru reistaurarea statului de drept din Romania”. Ministrul Justiției Ana Birchall, aflata azi la CSM, a spus legat de…

- 'Guvernul Romaniei si societatea romaneasca sunt profund atasate valorilor europene si occidentale. Pentru romani si pentru Guvern, viitorul tarii noastre este in Uniunea Europeana, alaturi de partenerii sai strategici, SUA reprezentand o prioritate', a afirmat premierul, potrivit unui comunicat…

- Refuzul presedintelui Iohannis trebuia bazat pe legalitate, nu pe oportunitate, care apartine premierului, a declarat miercuri prim-ministrul Viorica Dancila, dupa ce seful statului a anuntat ca a transmis PSD, in scris, refuzul sau cu privire la propunerile pentru ministerele Justitiei, Fondurilor…

- Intalnirea de la Mitropolie a durat aproximativ jumatate de ora, Dancila și miniștrii care au insoțit-o au discutat cu mitropolitul chestiuni legate de sanatate, educație și chiar un sprijin pe care IPS Ioan l-a solicitat din partea Guvernului pentru acțiunile și investițiile pentru anul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a acuzat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, pe președintele Klaus Iohannis ca a evitat sa abordeze subiectul aderarii Romaniei la Schengen. "Iohannis s-a spalat pe maini! Inca o data! Azi am vazut toti cum domnul presedinte s-a spalat pe maini de subiectul…

- ”Este lipsa de buna creștere. Este lipsa de patriotism”, a zis Liviu Dragnea. Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la participarea la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, ca nu a fost invitata inca, intrebandu-se cum putem vorbi noi de unitate cand premierul Romaniei, care detine…

- Viorica Dancila a votat, in 2015, in calitate de europarlamentar PSD, in favoarea intereselor Rusiei, susținand un amendament prin care i se cerea UE sa renunțe la sancțiunile impotriva Rusiei. Alaturi de Dancila au mai votat PSD-iști, dar și extremiști antieuropeni celebri. Viorica Dancila, „ambalata”…