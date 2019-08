STS: Operatoarea 112 a procedat corect în cazul apelurilor Alexandrei Operatoarea 112 care a indignat o tara intreaga prin felul in care a comunicat cu Alexandra in timp ce aceasta cerea disperata ajutor, nu a fost sanctionata, potrivit Libertata.ro. STS susține ca apelurile de la Caracal au fost gestionate „conform metodologiei”. “Operatoarele au gestionat apelurile la numarul de urgența 112 conform prevederilor art. 2 din The post STS: Operatoarea 112 a procedat corect in cazul apelurilor Alexandrei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

