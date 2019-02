Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația "Apel 112" a fost lansata vineri in Google Play și Appstore, și permite localizarea persoanei care a inițiat un apel de urgența. Aplicația poate fi descarcata din magazinele de aplicații pentru Androit și IOS și permite o intervenție mult mai eficienta in cazul solictarii serviciilor de urgența…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) lanseaza astazi aplicatia de urgenta „Apel 112” pentru telefoane mobile care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii apelului catre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112. In baza acestora, interventia agentiilor specializate…

- Mai mult de jumatate dintre apelurile efectuate in 2018 la Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 nu sunt urgente. Potrivit unor date prezentate, astazi, de Serviciul pentru Telecomunicatii Speciale, la 112 unele persoane reclama ca nu pot returna produse la magazine, ca este aprinsa lumina…

- Peste 50% din apelurile efectuate in anul 2018 la Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 sunt non-urgente, printre acestea fiind persoane care reclama ca nu pot returna produse la magazine, este aprinsa lumina pe strada sau vor sa afle mersul trenurilor, "campion" fiind un bucurestean…

- "Poate ca sunt unii colegi deranjati ca, de acum, in ambulanta o sa vedem ce se intampla - nu noi, directorul lor medical o sa vada ce se intampla. Poate, unora nu le convine acest lucru. Eu spun ca asta va participa, macar cu cateva procente, la cresterea calitatii si sigurantei, inclusiv a pacientului,…

- Persoanele aflate in situații de urgența, care solicita ajutor la Serviciul 112, au o sansa in plus pentru a transmite informatiile de localizare. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), in calitatea sa de administrator al Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta conform OUG nr. 34/2008,…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a implementat o facilitate suplimentara de localizare care permite, dupa acceptul apelantului, transmiterea coordonatelor geografice de pe telefonul mobil al acestuia, daca apelantul dispune de o conexiune de date activa si de un telefon dotat cu functia…