- Rahaf Mohammed al-Qunun, adolescenta saudita care a captat atentia lumii dupa ce s-a baricadat intr-o camera de hotel de la aeroportul din Bangkok, Thailanda pentru ca se temea ca familia sa o va ucide dupa ce a renuntat la Islam, a declarat ca spera sa inspire si alte femei saudite sa fie „curajoase…

- Canada a decis sa acorde azil unei tinere saudite de 18 ani care a fugit de familia ei, a anuntat vineri premierul canadian, Justin Trudeau, a carui tara se afla intr-o disputa cu Riadul pe tema drepturilor omului, relateaza AFP. Rahaf Mohammed Al-Qunun afirma ca a dorit sa fuga de abuzurile psihologice…

