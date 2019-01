Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 71 de ani din comuna gorjeana Stanești a murit miercuri, 30 ianuarie, din cauza gripei. Batrana s-a stins din viața pe patul de spital, fiind internata la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. A ajuns la spital in...

- Polisportivul Avram Iancu a ramas, marti seara, fara sania speciala cu care a plecat de dimineata intr-o cursa de 620 de kilometri, de la Petrosani la Constanta, cu scopul de a se antrena pentru Ultramaratonul Arctic 6633, ce va avea loc in luna martie, la Polul Nord. Iancu a relatat pe pagina sa de…

- Astazi, pana la aceasta ora, situația bolnavilor de gripa de tip A confirmata de Direcția de Sanatate Publica a județului Hunedoara a ajuns la 3 cazuri. Conform comunicatului primit de la DSP Hunedoara, marți, au aparut alte doua cazuri de gripa. Un caz de gripa tip A, a fost confirmat printr-un…

- Doua persoane au murit din cauza gripei, in Spitalul Județean din Constanța. Niciunul dintre pacienți nu era vaccinat antigripal. In ambele cazuri, prezența virusului gripal a fost confirmata miercuri. La nivelul intregii țari, 34 de oameni au decedat din cauza virusului gripal. UPDATE 18:50: Bilanțul…

- "Bolnava a fost internata in sectia de pneumoftiziologie a Spitalului de Urgenta din Petrosani. Conform metodologiei in vigoare, au fost investigate din punct de vedere medical toate persoanele cu care pacienta a venit in contact direct. In cazul familiei, niciuna dintre cele 12 persoane nu prezinta…

- Un pacient aflat internat la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu a murit luni in unitatea medicala. Conducerea unitatii medicale a confirmat decesul si este primul de acest fel din cauza gripei. Bolnavul era internat la Sectia medicala.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Semnalam insa ca, din cauza ninsorii viscolite care provoaca vizibilitate…

