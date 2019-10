Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata condoleante familiilor victimelor accidentului rutier care a avut loc in judetul Ialomita, el afirmand ca "nepasarea criminala a PSD costa vieti de romani". "Azi dimineata, la sase si ceva, am primit un mesaj cutremurator - intre Urziceni si Slobozia a…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, l-a atacat sambata pe presedintele Klaus Iohannis pe motiv ca a politizat tragedia de la Ialomita. „Tot ce a putut a fost sa atace PSD”, afirma Steriu, care a adaugat si ca presedintele „nu e adaptat la ce se intampla in tara”.

- Despre Autostrada - Printre cei care m-au așteptat la intrare au fost unii cu care ne-am mai intalnit, oameni curajoși care lupta, ca și mine, ca și dumneavoastra, pentru autostrada, pentru Autostrada Unirii. Este aceasta autostrada probabil cel mai important obiectiv de infrastructura pentru…

- Valeriu Steriu, purtatorul de cuvant al PSD, a avut o prima reacție la Antena 3 in urma atacurilor facute de Klaus Iohannis intr-o declarație de presa la Iași. ”Avem un președinte care a blocat in...

- ”Avem un președinte care a blocat in ultimul an orice, așa ca acum spune ce nu a facut, ca nu poate spune ce a facut. Cred ca e o zi de campanie in care e nervos ca a facut drumul pana in Moldova. Eu nu l-am vazut de multe ori la Iași sau in vreun spital, dar știu ca vinerea blocheaza tarficul cu…

- Partidul Social Democrat mai are exact cinci zile de guvernare, a declarat, sambata, la Iasi, europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, la Adunarea regionala a organizatiilor PNL din Regiunea Nord-Est. "PSD va parasi guvernarea. PSD mai are exact cinci zile la guvernare. Peste cinci zile…

- Valeriu Steriu, purtator de cuvant al PSD, a reacționat, printr-o intervenție la Antena 3 la atacurile președintelui Klaus Iohannis, care a declarat, la Iași, ca PSD e vinovat de tragedia de la Ialomița, unde zece oameni au murit, dupa ce un TIR al carui șofer adormise la volan i-a izbit in plin.Citește…

- Purtatorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian spune ca ALDE nu poate sa sustina un candidat PSD la alegerile prezidentiale. Pe de alta parte deputatul ALDE afirma ca negocierile cu Pro România au pornit de la prezumția unei candidaturi comune, a lui Calin Popescu Tariceanu, în condițiile…