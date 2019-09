PSD nu se agata de putere, va veni in Parlament, dar asteapta decizia Curtii Constitutionale cu privire la numirea ministrilor interimari, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al partidului, Valeriu Steriu. "Nici gand sa ne agatam de putere. Conform Constitutiei, suntem in totalitate in respectul ei, avem in clipa de fata absolut toate punctele din Constitutie analizate de oameni care se pricep foarte bine la acest lucru. Daca se doreste de catre Opozitie sa schimbe Guvernul, o poate face prin motiune de cenzura. (...) In primul rand, asteptam peste doua zile sa vedem cu privire la numirea ministrilor…