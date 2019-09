Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii USR fac un apel la cei din ALDE si PRO Romania sa sustina proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, astfel incat acesta sa poata fi aplicat la alegerile locale din 2020, a anuntat luni liderul deputatilor Uniunii Salvati Romania, Stelian Ion. In context, el a facut…

- Tomac spune ca la nivel parlamentar a fost creata o comisie care sa se ocupe de votul din diaspora, iar aceasta comisie ar trebui sa se preocupe si de alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Cerem ca alegerea primarilor in doua tururi sa nu mai fie amanata. Exista o initiativa. Urmarim…

- „PMP face apel catre PNL, USR, ALDE, PRO Romania si UDMR sa sustina demersul nostru prin care cerem ca in Parlament sa se dezbata proiectele de lege pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Avem un proiect de lege adoptat de Senat, o initiativa a PMP, dar in Parlament mai exista patru…

- PMP face apel la celelalte partide din opozitie sa sustina legea pentru alegerea primarilor in doua tururi, a declarat, miercuri, presedintele PMP, Eugen Tomac, care a precizat ca a cerut in Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca acest subiect sa fie readus in actualitate in Parlament, insa presedintele…

- Abrogarea in Comisia de industrii din Camera Deputatilor a unor articole din OUG 114, care reintroduceau preturile reglementate pe piata de energie electrica si gaze naturale, aduce din nou haos si incertitudine in sector, intr-o perioada in care preturile sunt oricum in crestere, a declarat, marti,…

- Modificari ale legislatiei electorale Prelungirea timpului de vot pâna la ora 24:00, în ziua alegerilor prezidentiale, se va aplica si în tara, nu doar în diaspora, atâta vreme cât în sectiile de votare se vor afla cetateni care nu au apucat sa-si exercite…

- Biroul Permanent al Senatului are 13 membri - 1 de la ALDE, 7 de la PSD, 1 USR, 1 UDMR, 3 PNL. Reprezentantii USR si PNL in Biroul permanent al Senatului sunt: Silvia Dinica, Alina Gorghiu, Marcel Vela, Cornel Popa. "Am fost la sedinta Biroului, unde a fost prezenta si presa: au fost 4 membri…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis, joi, ca in diaspora, la ora 21,00, cand se inchid sectiile, alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care stau la…