- Daca folosești vreo aplicație de dating, atunci știi deja cat de obositoare poate deveni cautarea partenerului ideal in mediul online . In cazul in care vrei sa renunți la aplicații de dating și nu gasești curajul sa o faci, iata cateva sfaturi sugerate de Marie Claire care te vor ajuta sa rupi cercul…

- Lumea rockului romanesc e in doliu. Florin Silviu Ursulescu, unul dintre numele cele mai respectate in domeniu, s-a stins la varsta de 73 de ani. Fratele prezentatorului Octavian Ursulescu era considerat cel mai important cronicar din muzica rock.

- Fostul presedinte din Zimbabwe Robert Mugabe, care a murit vineri la varsta de 95 de ani, a fost declarat "erou national", a anuntat seful statului Emmerson Mnangagwa, care i-a succedat in 2017 dupa ce armata l-a fortat sa se retraga, relateaza AFP, citata de Agerpres. Zanu-PF, partid aflat la putere…

- Un adolescent de 15 ani, din Marea Britanie, și-a pus capat zilelor. George Hessay și-a facut cont de o rețea sociala, iar un utilzator cu un cont anonim l-a indemnat sa se sinucida. Se pare...

- Fostul lider al organizației județene a Partidului Social Democrat, medicul Ion Vasile, fost prefect, senator și ambasador, a murit vineri dimineața, din cauza unei boli neiertatoare. In urma cu șase luni, Ion Vasile a fost diagnosticat cu cancer pulmonar in stadiu avansat. „Doctorul” a murit la reședința…

- Maxim Dadashev, 28 de ani, a decedat marți, la 4 zile de la meciul cu Subriel Matias, la categoria superușoara. Vineri, antrenorul lui Dadashev fusese nevoit sa opreasca meciul dupa a 11-a runda, insa decizia a venit mult prea tarziu. Ranile suferite de pugilistul rus i-au fost fatale. In drum spre…

- Sindromul de tunel carpian este o afectiune frecventa in randul populatiei de pe intreg globul care se manifesta prin dureri foarte mari la nivelul mainilor, insa se poate opera cu o incizie minima in palma, spune doctorul neurochirurg Dan Bentia. ”De aceasta boala sunt afectate in special…