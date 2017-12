Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul, sarbatoarea care marcheaza nasterea lui Iisus Hristos, celebrat in fiecare an pe 25 decembrie, exista din secolul al III-lea, in timp ce Mos Craciun, batranul bonom si barbos, a aparut in secolul al XIX-lea, in Statele Unite, ca urmas indepartat al Sfantului Nicolae, care, cu o mai veche…

- Ajuns la 48 de ani si devenit bunic, dupa ce fiica sa, Marilu, a nascut un baietel, Razvan Lucescu si-a deschis sufletul intr-un interviu de colectie acordat, in exclusivitate, pentru Antena Stars. Antrenorul a vorbit despre despre familia sa si a recunoscut ca tatal sau, inegalabilul Mircea Lucescu,…

- Baietelul Ioanei Condea l-a primit pe Mos Craciun, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imaginile care ”smulg” lacrimi. Romanca mutilata de un proxenet a iesit din coma, dar nu poate fi alaturi de micut pentru ca se afla, inca, in Germania, la recuperare. Pustiul…

- Emotiile pentru venirea lui Mos Craciun se regasesc in mai toate casele romanilor, iar copiii vedetelor nu au cum sa rateze acest moment. Este si cazul celor doi micuti ai prezentatoarei TV Mirela Boureanu Vaida, care s-au bucurat enorm la activitatile de impodobire a bradului!

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti."Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti", a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Citește și: Carmen…

- Andreea Marin, marturisire emoționanta despre fiica ei. Fosta soție a lui Ștefan Banica Jr. a implinit 43 de ani și marturisește ca este o femeie fericita. Deși a trecut prin multe momente grele, Andreea recunoaște ca cea care i-a dat putere sa mearga mai departe, a fost chiar Violeta. „Ii multumesc…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Argeș a primit, prin Proiectul MULTIRISC Modul I, demarat de IGSU, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi. Autospeciala poate interveni pana la o inaltime de 42 de metri si poate sa fie folosita atat pentru stingerea incendiilor, cat si pentru…

- Cateva zeci de copii ai militarilor Statului Major al Fortelor Aeriene au primit cadouri, vineri, de la Mos Craciun, care a coborat direct dintr-un elicopter Medevac la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Cei mici s-au strans curiosi in jurul Mosului, care a aterizat in jurul orei 10,00…

- Pentru Andreea Marin luna decembrie este cea mai frumoasa luna din an și nu doar datorita sarbatorilor, ci și grație faptului ca este luna in care s-a nascut și, totodata, a adus-o pe lume pe Ana Violeta, fetița sa și a lui Ștefan Banica Jr, in varsta de 10 ani. Andreea Marin implineste astazi 43 de…

- Ce spune Oana Sarbu despre baiețelul ei in varsta de 9 ani. Alex i-a scris o emoționanta scrisoare Moșului, acum, in prag de sarbatori de iarna. Artista va petrece Craciunul in familie. „E un copil foarte cuminte. Mai mult decat cuminte, este stralucitor,” a declarat Oana Sarbu, vorbind cu drag despre…

- Un grup de colindatori de la Centrul de Asistența și Sprijin din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea i-a colindat ieri pe pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. „In aceasta dimineața, am primit cu bucurie…

- Suntem in perioada Sarbatorilor de iarna, cand se fac cadouri si se primesc! Solista Neylini i-a surprins pe cei din jurul ei cu un nou videoclip surpriza, iar ea a fost surprinsa, la randul ei, cu un cadpu surpriza pe care tocmai l-a primit! Aflati in continuare despre ce e vorba dar si ce planuri…

- Nu simt presiune ca incep anul fiind numarul 1 mondial - a anunțat Simona Halep la plecarea in Thailanda. Darren Cahill vrea rapid un titlu de mare șlem: poate chiar la el acasa, in Australia.

- Mirela Vaida asteapta cu nerabdare Craciunul, pe care il va petrece in familie alaturi de cei doi copii minunati ai sai! Ei bine, se pare ca acestia au fost cuminti intregul an si au primit deja cadouri, chiar din Maramures.

- Mirela Vaida, Fuego și nea Marin, concurenți in ediția de sarbatoare a “Guess My Age – Ghicește varsta”, show prezentat de Dan Negru, sambata, 23 decembrie. Cele trei vedete vor trebui sa ghiceasca cu exactitate varsta a șapte personaje, necunoscuți și persoane publice, care vor aparea in fața lor și…

- A devenit deja traditie ca, in pragul Sarbatorilor de iarna, polițiștii sa vina in sprijinul buzoienilor care au nevoie de ajutor in aceasta perioada. Astfel, peste 160 de copii din județul Buzau au primit vizita polițiștilor care le-au oferit pachete cu produse tradiționale specifice Craciunului si…

- Veste tragica pentru doi batrani din Canada. Aceștia au aflat ca pentru prima data in 70 de ani vor petrece Craciunul separat, informeaza BBC. Dupa ce starea de sanatate a lui Herbert Goodine, in varsta de 91 de ani s-a inrautațit, acesta a primit vestea ca urmeaza sa fie transferat la o alta…

- "Anul acesta avem 135 de copii, cadourile sunt cumparate de Ministerul Apararii Nationale, cu sprijinul cadrelor militare - Asociatia de Caritate din Armata Romaniei 'Camarazii'. Am inregistrat un real succes pentru ca am reusit sa cumparam tot ceea ce si-au dorit copiii, am discutat cu fiecare copil,…

- Personalul batalionului 136 Geniu ”Apulum” a primit zilele acestea, cu inimile deschise, grupuri de colindatori formate din elevi și dascali ai Școlii cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, care au incantat audiența cu spectacole de colinde și cantece tradiționale de iarna, in jurul bradului…

- Vor sa faca Craciunul romanește! Tongalezul Moa Mua Maliepo și neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetele de la CSM București, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbiști vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera nordica. Vezi galeria foto + 2 + 2 Cei doi „tigri” și-au…

- Preotul Constantin Necula, profesor universitar la Facultatea de Teologie din Sibiu, a oferit un interviu important in prag de sarbatori si a raspuns la multe dintre nedumeririle noastre. Va intreb - ca duhovnic si ca parinte -, cum i-ati explica unui copil care crede in Mos Craciun si asteapta cadoul…

- Placinte, vin fiert, obiecte de artizanat, mestesugarit, spatii pentru distractia copiilor si diverse accesorii pentru sarbatorile de iarna. Toate pot fi gasite la Târgul de Craciun din strada 31 August a capitalei, inaugurat aseara, 15 decembrie si care poarta genericul: „Acasa…

- Meghan Markle, logodnica Printului Harry, va petrece Craciunul alaturi de regina Elizabeth a II-a si alti membri ai familiei regale a Marii Britanii, marcand un caz fara precedent, informeaza bbc.com.

- Meghan Markle, logodnica Printului Harry, va petrece Craciunul alaturi de regina Elizabeth a II-a si alti membri ai familiei regale a Marii Britanii, marcand un caz fara precedent, informeaza bbc.com.

- Autor: Bartos Erika Asa cum ne-am obisnuit deja si acest volum din seria Bobita si Buburuza cuprinde doua povestiri: „Mos Craciun” si „Craciunul”. In prima dintre ele, micutele personaje, cuprinse de febra asteptarii lui Mos Craciun, asemenea copiilor din intreaga lume isi pregatesc incaltarile pentru…

- Bianca Dragușanu i-a transmis un mesaj categoric fiicei sale, pentru atunci cand va fi mare. Bianca Dragușanu are o fiica, Sofia natalia, din povestea de dragoste pe care o traiește cu prezentatorul de televiziune Victor Slav. Sofia Natalia, care a inceput sa vorbeasca de cateva luni , este dragalașenia…

- “Craciunul lor in mainile tale!” este un proiect caritabil cu traditie in Arad, care este la a VII-a ediție și are ca scop colectarea de fonduri si bunuri pentru mai multe familii nevoiase din judet, intr-un mod inedit: te implici direct fie prin participarea la sesiunile foto cu Moș…

- Iulia Vatuiu se numara printre copiii care il vor aștepta pe Moș Craciun pe un patuț al Institutului Clinic Fundeni, acolo unde va urma, la nici doi ani și jumatate, a treia cura de citostatice. A fost diagnosticata in ziua de Sfanta Maria Mare cu leucemie limfoblastica acuta B, fix la un an dupa ce…

- Sarbatorile de iarna sunt prilejul cel mai potrivit pentru fapte bune și pentru a vedea nevoile celor din jur, mai puțin favorizați. Sigur, asta ar trebui sa se intample in fiecare zi, insa cu atat mai mult cand se apropie Craciunul, cand fiecare casa ar trebui sa celebreze Nașterea Domnului și fiecare…

- Amir Arafat, unul dintre cei doi concurenți pe care Smiley i-a avut in semifinala de la „Vocea Romaniei”, a transmis un mesaj plin de emoție la adresa antrenorului sau, dar și a colegei care s-a calificat in finala show-ului. Amir Arafat a facut parte din echipa antrenata de Smiley la concursul „Vocea…

- Michael Slager, un fost polițist alb, va trebui sa stea intre 19 și 24 de ani in inchisoare, durata exacta urmand a fi decisa de judecatorul federal David Norton, din Charleston, statul Carolina de Sud. Slager a mai fost gasit vinovat și pentru sperjur in legatura cu circumstanțele uciderii lui Walter…

- Dupa ce s-a aflat ca Paula Chirila a divorțat de Marius Aciu, aceasta a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena Stars. Prezentatoarea emisiunii MPFM iși va petrece Craciunul alaturi de Marius și fiica sa, Carla.

- Angelina Jolie si Brad Pitt au ajuns la o intelegere de dragul celor sase copii, potrivit publicatiei Inquistir. Vor petrece Craciunul impreuna, dar acest lucru nu inseamna ca se vor impaca, ci doar ca vor incerca sa interactioneze ca o familie obisnuita, lipsita de disensiuni in perioada sarbatorilor…

- Sore va petrece Craciunul departe de fetița ei. Artista și iubitul ei vor pleca impreuna la Viena. Cei doi și-au facut curaj, dupa mult timp, sa plece de acasa fara copilul lor. Sore a marturisit ca nu-si va petrece Sarbatorile de Craciun acasa, ci va pleca intr-o minivacanta impreuna cu iubitul ei, …

- Chiar daca acum a devenit o doamna si este de o frumusete extraordinara, nu la fel stateau lucrurile cand era mica, scrie spynews.ro. Claudia Ghitulescu a fost invitata in emisiunea "Rai da' buni", unde a vorbit despre cat de bataioasa era cand era mica. Aceasta a povestit ca se batea cu colegii…

- Frumusețe, lux, stralucire. Aceasta a fost viziunea noii Prime Doamne pentru Craciunul din acest an de la Casa Alba. Inca de zilele trecute, Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, a anceput sa decoreze Casa Alba pentru venirea lui Moș Craciun.

- Care este prajitura favorita a Simonei Halep. ”Imi place foarte mult cozonacul. O sa o rog pe mama sa ma invete sa fac si eu”, a dezvaluit jucatorarea de 26 de ani, nr. 1 WTA, pentru telekomsport.ro. Halep se afla in Bucuresti, insa nu va mai petrece prea mult timp prin tara. Simona Halep a fost la…

- Cristina Stamate era internata de saptamana trecuta la Spitalul Floreasca pentru investigatii, dupa ce i se facuse rau, scrie antena3.ro. Citeste si Ultimele cuvinte: Ce i-a rugat Cristina Stamate pe medici cu putin timp inainte de a muri „Am fost acolo, la limita dintre viața și moarte.…

- Ovidiu Lipan Tandarica este unul dintre personajele care au scris istoria muzicii rock romanesti. Si inca o scrie. Un artist complex, el este omul-poveste care a “tinut ritmul“ unei generatii in trupele-emblema ale muzicii romanesti Rosu si Negru si Phoenix. Intr-o zi de noiembrie, pe o banca din Centrul…

- Simona Halep, locul I WTA, va participa, in 23 si 24 decembrie, la un turneu demonstrativ in statiunea Hua Hin, Intercontinental World Tennis Thailand Championship, au anuntat, joi, organziatorii.

- Mario Fabian Busuioc a primit titlul de Cel mai Frumos Baiat din lume, la concursul Little Mister United World, Grecia 2017. Acesta nu este singurul premiu primit da baiat. Mario a uimit o lume intreaga cu ochii lui, cu o atitudine impecabila și o prezentare ca la carte. Mario Fabian Busuioc are 10…

- Lavinia face primele declarații de la nunta secreta cu Ștefan Banica. Vedeta susține ca momentan nu-și doreste un copil și ca este foarte fericita, mai ales ca in urma cu doua luni a devenit doamna "Banica".

- Renumita cantareața de muzica ușoara Monica Anghel și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioadele in care nu avea niciun ban in buzunare. Monica Anghel, care anul acesta a suferit o operație la coloana , este posesoarea uneia dintre cele mai bune voci feminine de pe scena muzicala din țara noastra.…

- Trish Wagstaff este definiția curajului și a vieții traite fara limite. Varsta nu reprezinta o piedica pentru a face ceea ce ii dicteaza mintea, chiar daca asta presupune multa adrenalina.

- Simona Halep a plecat in China ca ocupanta locului 2 WTA si a revenit, astazi, ca noul lider al clasamentului mondial. Ea a fost primita in Salonul Prezidential, acolo unde a si sustinut o conferinta de presa.

- Am crescut in lumea filmului, intre platourile de filmare și atelierul tatalui meu de la Buftea. Tata era sculptor-machetist, lucra la departamentul Filmari Combinate, și ma lua deseori cu el la serviciu. Aveam un locușor al meu, tata imi dadea cate un ornament sculptat de el, ramas de la cine știe…

- UPDATE ORA 14.14 Bunica fostei șefe AEP Ana Maria Patru, care a fost citata miercuri ca martor la DNA Ploiești, nu a dat declarații in fața procurorilor, aceasta prevalandu-se de dreptul la tacere. Avocatul Veronel Radulescu a declarat ca femeia, în vârsta de aproape 90 de ani,…

- A inceput numaratoarea inversa! Se pare ca in estul Londrei a fost deja observat renumitul camion Coca-Cola, potrivit Mirror. Camionul iluminat, care are imaginea lui Moș Craciun, calatorește...