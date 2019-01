Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat luni retinerea la Moscova a unui cetatean american, identificat drept Paul Whelan, in momentul in care acesta realiza activitati de spionaj, informeaza EFE. ''La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean…

- Statele NATO au cerut luni Rusiei sa elibereze imediat navele si marinarii sechestrati in Stramtoarea Kerci si sa acorde Ucrainei acces neingradit la porturile ucrainene din Marea Azov, a declarat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, citat de dpa si Reuters preluata de Agerpres. …

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a incercat, din nou, sa-l asigure pe vicepresedintele american Mike Pence ca Rusia nu avut niciun amestec in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, in timpul unor discutii intre cei doi saptamana trecuta, cu ocazia summitului Asociatiei Natiunilor din Asia…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat vineri ca Statele Unite doresc o legatura diplomatica și „discuții prietenoase” cu China, in special pentru ajutor in gestionarea problemei privind Coreea de Nord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo a transmis ca exista inca multe…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat vineri ca Statele Unite doresc o legatura diplomatica si „discutii prietenoase” cu China, in special pentru ajutor in gestionarea problemei privind Coreea de Nord, relateaza Reuters.

- Membri europeni ai NATO au indemnat joi Statele Unite ca mai degraba sa incerce sa determine Moscova sa revina la respectarea Tratatului INF decat sa se retraga din el, pentru a evita o scindare a Aliantei Nord-Atlantice, de care Rusia ar putea profita, au declarat diplomati pentru Reuters, infomreaza…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri ca eliberarea pastorului american Andrew Brunson din custudia autoritatilor din Turcia ar fi un pas important si „singurul lucru corect de facut”, in contextul in care vineri are loc urmatoarea audiere, relateaza Reuters.