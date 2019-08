Stiri pe aceeasi tema

- 'Ofcom a impus o amenda de 200.000 de lire sterline pentru ANO TV Novosti in legatura cu serviciul sau RT pentru nerespectarea regulilor noastre de difuzare'', a mentionat autoritatea britanica.Postul Russia Today a reactionat, sustinand ca decizia autoritatilor britanice este o eroare.''Este…

- „Analistul internațional” îi considera pe Usatîi și Chirtoaca politicieni ratați dar îl lauda pe Igor Dodon. Vladimir Socor: „Eu nu vad acest risc, doar atât dl Dodon, cât și dna Sandu au spus ca au în vedere posibilitatea de a…

- Site-ul de investigatii Bellingcat a anuntat in noaptea de vineri spre sambata ca a intreprins, impreuna cu BBC, o ancheta care ii permite sa afirme ca operatiunea a fost condusa de un general-maior al GRU, Denis Sergheiev. Potrivit Bellingcat, acesta se gasea in Marea Britanie in momentul…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Relatiile dintre Marea Britanie…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca relatiile dintre Moscova si Washington se inrautatesc in continuare, notand, intr-un interviu difuzat joi, ca actuala administratie americana a impus zeci de sanctiuni Rusiei, relateaza Reuters, citat de digi24.ro.

- 'Nu, nu ne vom schimba comportamentul, pentru ca singurul lucru pe care il vrea Rusia sunt relatii avantajoase, bazate pe interese reciproce', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, insistand ca 'nu exista nimic reprobabil in aceasta conduita'. 'Insa cei care se comporta altfel…

- Tabloidul Moskovski Komsomolet a publicat pe site acest mesaj vocal de 30 de secunde, dand asigurari ca a fost lasat de catre Serghei Skripal nepoatei sale Viktoria, cu resedinta in Rusia.Potrivit cotidianului, Serghei Skripal a sunat-o pe nepoata, la 9 mai, cu ocazia marcarii vitoriei…