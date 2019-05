Start pentru o nouă ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru copii şi tineret „Imaginarium“ Teatrul „Toma Caragiu”, alaturi de Primaria Municipiului Ploiești și Asociația Viitor Art, organizeaza, in perioada 20 – 26 mai, cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de teatru pentru copii și tineret “Imaginarium”. La ediția din acest an, ce va avea caracter competițional, vor fi prezentate spectacole realizate de teatre și companii de teatru din țara – București, Targu Mureș, Brașov, Cluj, Galați, Timișoara – și din strainatate – Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, Israel. Cele mai valoroase performanțe actoricești și producții vor fi recompensate cu premii acordate de un juriu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

