- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Ecuador ca autoritatile din aceasta tara au instituit sambata starea de asediu in capitala Quito, inclusiv zonele Tumbaco-Cumbaya si Los Chillos, cuprinzand astfel…

- Quito se prabusea ieri in haos, in pofida intrarii in vigoare a starii de asediu si controlului militar, in cea de-a 11-a zi a unei crize sociale fara precedent provocate de reforme economice legate de...

- Quito se prabusea sambata in haos in pofida intrarii in vigoare a starii de asediu si controlului militar, in cea de-a 11-a zi a unei crize sociale fara precedent provocate de reforme economice legate de un imprumut din partea Fondului Monetar International (FMI), comenteaza AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii pot solicita persoanelor fizice apte de munca sa presteze servicii in interes public in caz de stare de asediu sau de urgenta. Romanii apți de munca pot fi chemați, incepand cu data de 10 octombrie, sa presteze munci in interesul…

- Președintele Ecuadorului, Lenin Moreno, a anunțat mutarea sediilor autoritaților centrale din capitala Quito, in orașul Guayaquil, ca urmare a creșterii nivelului de violența din cadrul protestelor cetațenilor fața de eliminarea subvențiilor la carburanți, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit…

- India a cerut vineri turistilor si pelerinilor sa paraseasca regiunea Kashmir din cauza unor amenintari teroriste si a desfasurat forte militare suplimentare pentru a face fata eventualelor probleme. Armata a trimis in zona noi efective de cel putin 10.

- A fost panica, aseara, in orasul Popesti Leordeni, langa Capitala. Speriati, au chemat chiar si mai multe ambulante si au dat alarma pe Facebook. Autoritatile care se ocupa de operatiunile de dezinsectie spun insa ca actiunea a fost anuntata din timp, iar oamenii n-ar fi trebuit sa iasa afara din case.