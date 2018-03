Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul pe avere dintre indragita cantareața de muzica populara Laura Lavric și sora ei stabilita peste Ocean s-a soldat cu o prima batalie caștigata de cantareața! Laura Lavric a obținut in instanța 10.000 de euro daune de la sora ei, dar se lupta in continuare pentru moștenirea mamei lor. CANCAN.ro,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- In prima instanța, conducatorul auto a fost condamnat la 8 ani și trei luni inchisoare pentru ucidere din culpa. Sentința a fost contestata atat de procuror, cat și de avocatul șoferului vinovat. Instanța de apel a schimbat incadrarea in omor calificat și a dat o sentința fara precedent:19 ani și 8…

- In urma cu cateva minute a avut loc un cutremur in București. A durat cateva secunde, dar s-a resimțit destul de tare. Anunțul pe care l-a facut Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In…

- Intalnirea de luni a reprezentanților confederațiilor sindicale cu membrii Misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) a fost una tensionata. Sindicaliștii au atras atenția asupra problemelor economiei romanești și cauzelor reale ale acestora. La capitolul CFR Calatori, viitorul apropiat, spun sindicaliștii,…

- Bizze Bikes a prezentat, in premiera, bicicleta Bizze Chopper, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, care s-a desfasurat in perioada 9-11 martie 2018. Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar…

- Ancheta in cazul politistului Eugen Stan, agentul acuzat de pedofilie, continua la Parchetul General, in prezent nefiind puse sub urmarire penala alte persoane. In tot acest timp, politistul incearca sa scape de arest, contestand in fata magistratilor masura preventiva. Magistratii Tribunalului Bucuresti…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Doi barbați au reușit sa scape de inchisoare cu executare chiar daca au inșelat, cu sume consistente, mai multe persoane. Vasile Iacob Erhan a fost condamnat la 10 luni de inchisoare cu suspendare, iar Bogdan Ioan Sacaloș cu șase luni.

- Magistratii Judecatoriei Slobozia au admis luni, in prima instanta, cererea de eliberare conditionata formulata de fostul impresar Ioan Becali, informeaza Agerpres.ro. Decizia instantei nu este definitiva. Potrivit deciziei Judecatoriei Slobozia, instanta dispune liberarea conditionata a petentului…

- Proxenet condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu executare pentru trafic de persoane • Inculpatul a obligat o tanara din Republica Moldova sa practice prostituția in Italia și in Romania • Instanța l-a condamnat la 3 ani, 11 luni și 7 zile de inchisoare Un tanar in varsta de 25 de ani a fost…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- Ziarist cu greutate in media sportiva din Romania, Bogdan Socol s-a alaturat de curand echipei http://www.pariuri1x2.ro/. Bogdan Socol s-a nascut pe 10 august 1980 la Brasov. A absolvit Scoala Superioara de Jurnalistica din Bucuresti, in 2003. Lucreaza in presa din anul 2000, cand si-a inceput cariera…

- Ionuț Lupescu a primit o lovitura dura dupa ce a revenit in Romania. Favoritul pentru șefia FRF a pierdut un proces, iar instanța a stabilit ca o proprietate pe care o deține in Snagov poate fi scoasa la licitație in contul unei datorii mai vechi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- Clasamentul celor mai performante orașe din Romania a fost realizat pe baza a trei indicatori, printre care se numara și modul in care orașele reședința de județ au facut investiții cu fondurile europene. Municipiul Vaslui, cu 410 euro atrași pe cap de locuitor, in perioada 2007 – 2016, se afla in fața…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…

- CSM București mizeaza și pe continuitate in noul sezon. Cinci dintre handbaliste au decis sa prelungeasca ințelegerea cu echipa campioana a Romaniei. Oana Manea, Paula Ungureanu, Jelena Grubisic, Majda Mehmedovic și Iulia Curea vor continua alaturi de gruparea bucureșteana. Capitanul Tigroaicelor, Oana…

- Drama din familia polițistei din Olt care și-a injunghiat șeful, acuzandu-l de viol, pare sa nu aiba sfarșit. Condamnata la cinci ani de inchisoare, Melania Renghea a fost lasata sa se intoarca acasa pentru a avea grija de cel mai mic dintre cei trei copii ai ei, dar ”pasuirea” judecatorilor a expirat!…

- La inceputul anului viitor, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, una dintre cele mai mari provocari din ultimii zece ani de apartenența la UE. Printre altele, pregatirile necesita o creștere a capacitații administrative. Adica oameni mai mulți și experți mai bine pregatiți. Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a avut , luni dimineata, la Palatul Victoria, prima intalnire oficiala cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, si a declarat ca a fost o intrevedere buna in care a incercat sa prezinte o abordare care sa sustina Romania.

- Cel mai controversat personaj al ultimelor zile a anunțat ca demisioneaza! Asta, dupa ce un control intern al PICCJ a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor in doua dosare care il vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, dosare aflate pe rolul Parchetului…

- Radu Valcan pleaca in Thailanda, peste cateva zile, sa filmeze al patrulea sezon din “Insula iubirii”. E perioada cea mai grea din an pentru el: va sta o luna departe de soția lui, Adela Popescu, și de baiețelul lor, Alexandru. La intoarcere, probabil va relua cautarea unei case mai mari, pentru ca…

- Lara Fabian revine in Romania, in primavara acestui an, urmand sa concerteze la Cluj si la Bucuresti la finalul lunii martie. Potrivit site-ului eventim.ro, concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ‘Camouflage’. „Lara Fabian, mult indragita artista de catre publicul roman, revine…

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- Curtea de Apel Constanta a amanat, pentru saptamana viitoare, decizia finala in cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Conform unor surse, este pentru prima data cand intr un…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Este ceva obișnuit pentru președintele Iohannis sa se intoarca la Sibiu pentru petrecerea sarbatorilor. In 2016, șeful statului si sotia sa, Carmen…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se judeca, in apel, dosarul primului roman condamnat de o instanta la inchisoare cu executare pentru ca a omorat un caine. Memet Ali Gener a primit, in prima instanta, o sentinta de 6 luni cu executare.