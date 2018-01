Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23 ianuarie, transmite Reuters.Puigdemont, care a condus…

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23 ianuarie, transmite Reuters. Puigdemont, care a condus…

- Fostul lider al Cataloniei Carles Puigdemont a afirmat miercuri ca atit el cit și alți patru membri ai fostului sau cabinet intenționeaza sa ramina "pentru moment" in Belgia, dupa ce Spania a anunțat in ajun ca retrage mandatul de arestare european care ii vizeaza, relateaza Reuters. Intrebat daca iși…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare, vor ramane in Belgia cel putin pana la 21 decembrie, data la care sunt programate alegerile regionale din Catalonia, a anuntat avocatul Jaume Alonso-Cuevillas, conform eldiario.es.

- Parchetul belgian a cerut punerea in aplicare a mandatului european de arestare emis de Spania pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont si a patru dintre fostii sai ministri, dar audierea acestora la un tribunal din Bruxelles s-a incheiat vineri fara o decizie privind

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont va avea, astazi, prima audiere in fata magistratilor belgieni care vor decide daca va fi trimis sau nu in Spania, scrie digi24.ro.Carles Puigdemont este obligat sa se prezinte la audiere.

- Partidul Democrat din Catalonia condus de Carles Puigdemont se pregatește de alegeri anticipate. Fostul lider transmite de la Bruxelles ca vrea sa fie candidatul formațiunii la urmatorul scrutin, cu toate ca se afla in mijlocul unei proceduri de extradare.

- "Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze", a spus Juncker intr-un discurs susținut la Universitatea din Salamanca, unde i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa."Nu putem sta cu brațele incrucișate, a venit timpul sa facem ce trebuie facut. Spun 'nu' oricarei…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont a anunțat joi la Bruxelles crearea unei 'structuri stabile' care sa coordoneze din Belgia guvernul sau pe care-l considera 'legitim' și a stabilit o 'foaie de parcurs' ce are ca obiectiv victoria secesionismului catalan la alegerile anticipate din 21 decembrie,…

- Marc Gafarot i Monjo a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa la sediul PPMT, ca in Bucuresti atmosfera politica este mult mai centralista decat in Transilvania, aspect care ii afecteaza si pe maghiarii, dar si pe romanii din regiune. „In Romania, in Transilvania,…

- Lider al Partidului Democrat European Catalan, la Cluj: Situația e fara precedent pentru o țara democrata Marc Gafarot i Monjo, coordonatorul departamentului de politica externa al Partidului Democrat European Catalan, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Cluj, ca starea in care se afla…

- Tribunalul Constitutional spaniol a anulat miercuri declaratia unilaterala de independenta adoptata pe 27 octombrie de parlamentul regional catalan si a decis de asemenea formularea unui denunt pentru nesupunere civica împotriva lui Carme Forcadell, fosta presedinta a acelui legislativ - între…

- 'Declarația de independența a fost declarata nula și neconstituționala', se arata in verdictul Tribunalului Constituțional, care a decis pe 31 octombrie ca masura preliminara suspendarea declarației de independența. Carme Forcadell și alți cinci membri ai fostului parlament catalan sunt convocați…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont s-a predat, astazi, autoritatilor belgiene. Procuratura din Bruxelles a confirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont si cei patru fosti ministri care l-au insotit in Belgia si care sunt vizati de un mandat de arestare…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont s-a predat poliției belgiene, a anunțat duminica radioteleviziunea VRT, care citeaza surse, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Informația este publicata și de agenția de presa spaniola EFE, care citeaza surse apropiate speței. EFE menționeaza ca Puigdemont…

- Posibilitatea ca fostul lider catalan Carles Puigdemont sa obtina azil in Belgia si inclusiv in Uniunea Europeana este "destul de mica", deoarece faptul ca el este judecat in Spania "nu este suficient pentru a dovedi ca drepturile sale ii sunt incalcate", a declarat sambata Stefan Kok, lector la…

- Liderul catalan destituit, Carles Puigdemont, a lansat sambata un apel, din Bruxelles, pentru un front politic unit in alegerile regionale din 21 decembrie care sa continue efortul de independenta fata de Spania si pentru a protesta impotriva arestarii fostilor membri ai guvernului regional, informeaza…

- Liderul catalan destituit, Carles Puigdemont, a lansat sambata un apel, din Bruxelles, pentru un front politic unit in alegerile regionale din 21 decembrie care sa continue efortul de independența fața de Spania și pentru a protesta impotriva arestarii foștilor membri ai guvernului regional, informeaza…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a declarat vineri ca este pregatit sa candideze in cadrul alegerilor anticipate din Catalonia programate pentru 21 decembrie, desi se afla in Belgia, iar pe numele lui o instanta spaniola a emis un mandat european de arestare.

- Un judecator din Spania a emis mandate de arest pe numele fostului lider separatist din Catalonia, Carles Puigdemont, și a patru foști consilieri de-ai lui, care se afla acum in Bruxelles, Belgia. Judecatorul Carmen Lamela a emis și o cerere catre procurorul din Belgia pentru a-i reține și a trimis…

- Fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, care a parasit Spania si s-a adapostit in Belgia dupa guvernul sau a fost destituit dupa declararea unilaterala a independentei, spune ca este pregatit sa candideze la alegerilor regionale din 21 decembrie, relateaza Reuters. Un judecator spniol a emis…

- Justitia spaniola se pregateste sa ceara Belgiei, vineri, predarea presedintelui separatist destituit Carles Puigdemont - dupa incarcerarea celor opt membri ai Guvernului sau - vizat de o ancheta penala in urma proclamarii independentei Cataloniei, relateaza AFP, citat de News.ro

- "Orice s-ar crede cu privire la Catalonia, este o greșeala sa incarcerezi lideri aleși (prin vot) și acest lucru trebuie condamnat de toți democrații", a scris aceasta pe contul sau de Twitter. "Dezacordul asupra viitorului Cataloniei este politic. El ar trebui rezolvat pe cale democratica, nu plasand…

- Un judecator spaniol a dispus plasarea in arest preventiv a fostului vicepremier catalan Oriol Junqueras si a sapte dintre ministrii fostului executiv condus de Carles Puigdemont, acuzati de rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri dupa autoproclamarea independentei Cataloniei de parlamentul acestei…

- Un judecator spaniol a dispus joi plasarea in arest preventiv a fostului vicepremier catalan Oriol Junqueras si a sapte dintre ministrii fostului executiv condus de Carles Puigdemont, acuzati de rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri dupa autoproclamarea independentei Cataloniei de parlamentul…

- Parchetul spaniol a cerut joi emiterea unui mandat european de arestare a fostului premier catalan Carles Puigdemont și a patru dintre foștii sai miniștri, informeaza agenția spaniola EFE. Procurorul tribunalului Audiența Naționala a solicitat ca mandatul european de arestare sa fie transmis autoritaților…

- Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, magistratilor instantei supreme sa emita un mandat european de arestare pentru liderul separatist catalan destituit Carles Puigdemont, dupa ce acesta nu a comparut in fata instantei la o audiere programata in cursul diminetii, anunta Reuters.

- Procesul impotriva fostului șef al executivului catalan Carles Puigdemont și altor membri ai cabinetului sau destituit a inceput astazi la Madrid, in contextul in care Puigdemont se afla inca la Bruxelles și exista posibilitatea prezentarii de catre Spania a unei cereri de extradare pe numele sau daca…

- Procesul impotriva fostului sef al executivului catalan Carles Puigdemont si altor membri ai cabinetului sau destituit urmeaza sa inceapa joi la Madrid, in contextul in care Puigdemont se afla inca la Bruxelles si exista posibilitatea prezentarii de catre Spania a unei cereri de extradare pe numele…

- Daca liderul catalan destituit Carles Puigdemont nu se va prezenta in instanta, procedura normala prevede ca impotriva sa sa fie emis un mandat de arestare, a declarat presedintele Curtii Supreme a Spaniei, joi, scrie AGERPRES, citand Reuters. Citeste si: Dan Voiculescu, cerere BOMBA. Cum…

- Paul Bekaert, avocatul belgian al fostului lider catalan Carles Puigdemont, a declarat joi ca va incerca sa evite arestarea acestuia in cazul in care un tribunal spaniol va emite un ordin de reținere, informeaza EFE. Într-o serie de declarații la postul de televiziune olandez…

- Procesul impotriva fostului șef al executivului catalan Carles Puigdemont și altor membri ai cabinetului sau destituit urmeaza sa inceapa joi la Madrid, in contextul in care Puigdemont se afla inca la Bruxelles și exista posibilitatea prezentarii de catre Spania a unei cereri de extradare pe numele…

- Carles Puigdemont și alți 13 membri ai guvernului sau au fost citați de Curtea Suprema a Spaniei sa se prezinte in fața instanței, pana la sfarșitul acestei saptamani și sa depuna un depozit de 6,2 milioane de euro pentru acoperirea eventualelor daune, scrie BBC News. Curtea Suprema din Spania i-a cerut…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care se afla in Belgia, a fost chemat in mod oficial sa depuna marturie la Curtea Suprema din Spania in cursul zilei de joi. Instanta a inceput sa proceseze acuzatiile de rebeliune si utilizare abuziva a fondurilor publice formulate de catre procurori impotriva…

- Oficiali ai Guvernului spaniol au anuntat, luni, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont a plecat la Bruxelles, in contextul in care un oficial belgian a semnalat ca Puigdemont ar putea sa primeasca azil politic in Belgia, relateaza site-ul cotidianului The Independent, transmite mediafax.ro. Vizita…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a parasit Spania pe fondul acuzatiilor de rebeliune, scrie independent.co.uk. Potrivit oficialilor din guvernul spaniol, Puigdemont s-ar afla la Bruxelles.

- Procurorul general al Spaniei a anuntat, luni, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, alaturi de alti fosti oficiali ai regiunii, vor fi acuzati de rebeliune, dupa ce Parlamentul regional a adoptat o declaratie de independenta fata de Spania, relateaza NY Times, potrivit zf.ro.

- Acordarea de azil politic liderului catalan Carles Puigdemont in Belgia nu ar fi ''nerealist'' daca el solicita acest lucru, a afirmat duminica ministrul belgian al migrației, Theo Francken, comentand in legatura cu situația din Spania dupa adoptarea, vineri, de catre parlamentul catalan a unei declarații…

- Guvernul spaniol a anuntat, sambata, ca nu se va opune participarii lui Carles Puigdemont la alegerile regionale din decembrie, purtatorul de cuvant al executivului afirmand, pentru Reuters TV, ca daca fostul lider catalan vrea sa continue in politica, ceea ce are dreptul sa faca, ar trebui sa se…

- O declarație a liderului separatist catalan Carles Puigdemont, programata joi la ora 13:30 locala și amanata apoi cu o ora, a fost in cele din urma 'suspendata', a anunțat un purtator de cuvant al guvernului regional, relateaza AFP, Reuters și dpa. 'Declarația este suspendata', a afirmat…