Spania a anuntat marti ca nu va mai vinde Ankarei material militar 'susceptibil sa fie utilizat' in operatiunea lansata de Turcia impotriva fortelor kurde in nordul Siriei, pe care Madridul o dezavueaza, transmite AFP. Guvernul socialist de la Madrid 'isi exprima condamnarea' fata de aceasta operatiune militara si 'cere Turciei sa-i puna capat', se arata in comunicatul emis de Ministerul de Externe. 'In conjunctie cu partenerii sai din Uniunea Europeana, Spania va refuza noi licente de export de material militar susceptibil sa fie utilizat in operatiunea din Siria',…