Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile purtate la Roma între reprezentanți ai Statelor Unite și ai Rusiei au fost pozitive, însa cele doua parți ramân divizate în ceea ce privește legitimitatea președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american, citat de agenția Reuters, potrivit Mediafax. "Nu,…

- Washingtonul se pregatește sa impuna "sancțiuni foarte importante" asupra instituțiilor financiare din Venezuela, a declarat marți reprezentantul special al Statelor Unite, Elliot Abrams, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Abrams nu a oferit mai multe detalii în…

- Autoritațile venezuelene l-au eliberat miercuri seara pe jurnalistul american Cody Weddle, dupa ce fusese arestat dimineața, a informat postul de televiziune din Miami WPLG Local 10, unul dintre canalel pentru care a lucrat Weddle, adaugând ca acesta se afla în principalul aeroport din…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a acuzat Washingtonul ca încearca sa monteze o criza pentru a provoca un razboi în America de Sud, potrivit unui interviu difuzat luni de canalul american ABC, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Încearca sa monteze…

- "Incearca sa monteze o criza cu scopul de a justifica escaladarea politica si o interventie militara in Venezuela pentru a provoca un razboi in America de Sud", a declarat liderul socialist, citat in engleza de ABC, in urma unui interviu realizat in spaniola. In legatura cu reuniunea Grupului…

- Petrolul si produsele petroliere constituie insa circa trei sferturi din exporturile Venezuelei catre Uniunea Europeana. Un embargo in acest sector ar putea fi mai eficient ca mijloc de presiune pentru schimbarea guvernului de la Caracas, dar ar putea agrava criza economica din Venezuela si suferintele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica ca Israelul il recunoaste pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ca lider al țarii, relateaza Reuters."Israelul se alatura Statelor Unite, Canadei, majoritații țarilor din America Latina și țarilor din Europa in recunoașterea…

- Franța se consulta cu partenerii sai europeni cu privire la situația din Venezuela, a declarat miercuri cabinetul președintelui Macron, dupa ce liderul opoziției venezuelean s-a autoproclamat președinte interimar, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Urmarim de aproape situația…