Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 38 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca din Buzau, a omorat patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ pentru perfuzii.

- Un barbat in varsta de 38 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca din Buzau, a omorat patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ pentru perfuzii.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a anunțat: 'In urma informarii in permanenta a premierului, la dispozitia acesteia, am pornit de urgenta la spitalul Sapoca din Buzau, pentru a coordona personal ancheta interna privind intamplarile din noaptea trecuta si pentru a asigura tot suportul necesar…

- Conducerea Sindicatului Sanitas din Spitalul de Neuropsihiatrie și Masuri de Siguranța Sapoca a dat publicitații, pe Facebook, un comunicat prin care iși arata susținerea fața de angajații care erau de serviciu in noaptea de sambata spre duminica, atunci cand un bolnav internat pentru dezalcoolizare…

- Conducerea Sindicatului Sanitas Sapoca critica numarul insuficient de personal medico-auxiliar din spitalul de pisihiatrie și susține ca este prioritara lupta pentru deblocarea locurilor. Sindicaliștii spun ca au existat discuții intense cu conducerea spitalului pe și diverse memorii catre Ministerul…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, și-a trimis, de urgența, Corpul de Control, pentru a verifica situația de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca. A fost o noapte de coșmar la Spitalul de Psihiatrie și pentru masuri de Siguranța Sapoca, din județul Buzau. Un pacient in varsta…

- Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca scoate la concurs 13 posturi vacante de execuție, pe perioada nedeterminata. Cele mai multe dintre acestea, mai exact 9 posturi, sunt de supraveghetori (muncitori necalificați) pentru bolnavii psihic periculoși, internați din 11 județe, in…

- Investigatiile corpului de control al Ministerului Sanatatii (MS) care au avut loc la inceputul acestui an la Institutul de Psihiatrie „Socola" si la Spitalul „Sf. Spiridon" scot la iveala o serie de nereguli existente in cele doua unitati medicale iesene. Intr-un raspuns oficial oferit „Ziarului de…