Sorina Pintea: Avem bani in buget pentru patru banci de piele si patru de sange

- "Sumele sunt rezonabile si sindicatele au inteles, in acest moment, aceasta limitare a sporurilor, dar si de cresterea foarte mare a salariilor personalului medical. Nu este o crestere falsa, este o crestere, dar sporurile sunt limitate la 30%, dar nu se pune problema sa nu se aplice. (...) De exemplu,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, dupa intalnirea cu sindicalistii din sistem, ca, in cazul chirurgiei, pentru prima data va fi introdus un spor pentru orele petrecute in sala de operatie. ‘De exemplu, UPU avea sporuri de 100%, acum vor avea 85%, dar le va creste baza. Reumatologia…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a solicitat Directiilor de Sanatate Publica judetene sa realizeze o evaluare a bolnavilor care au nevoie de ajutor medical si care locuiesc in judetele aflate sub cod portocaliu de ninsori si viscol. "Inca de ieri, 25 februarie, am…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, le-a cerut Directiilor de Sanatate Publica de la nivelul Capitalei si al judetelor sa ia masuri astfel incat pacientii care necesita dializa si sunt transportati la unitati pentru acest lucru, precum si bolnavii cronici care au nevoie de monitorizare permanenta, sa…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”, informeaza AGERPRES…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti la Digi 24 ca epidemia de rujeola a produs ingrijorare si ca va continua discutiile cu directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii in aceasta seara. 'Eu in seara aceasta continui discutiile cu doamna Jakab, directoarea regionala…

- Ministrul a dat ca exemplu mandatul sau de manager al Spitalului din Baia Mare, cand unitatea medicala pe care a condus-o a reusit sa realizeze anul trecut venituri proprii de peste 6 milioane de lei, bani cu care a fost achizitionata aparatura medicala. "(...) O lege noua nu pot sa dau pentru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a amintit luni, 19 februarie, ca spitalele au posibilitatea legala a efectuarii de servicii medicale la cerere pentru a obtine venituri suplimentare. Ministrul a dat ca exemplu mandatul sau de manager al Spitalului din Baia Mare, cand unitatea medicala pe care a condus-o…

- Ministrul Sanatații, in control la Spitalul de Arși. Angajații nu și-au primit salariile și au contribuțiile neplatite de cateva luni. De asemenea, unitatea are mari dificultați din cauza lipsei de materiale. Vineri dimineața, Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a anunțat public ca va efectua personal…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut recent cateva precizari referitoare la situațiile in care pacienții unei unitați spitalicești sau aparținatorii acestora, sunt nevoiți sa iși achiziționeze pe banii lor, din unitațile farmaceutice, medicamente sau produse necesare tratamentului ori spitalizarii,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca va face verificari la Spitalul de Arsuri din Bucuresti, dupa ce în spatiul public au ajuns informatii privind situatia finaciara extrem de grava.

- „As vrea ca pacientii sa fie informati pentru ca am constatat, de cand am venit in minister, ca nu se cunosc suficiente lucruri. Am fost surprinsa sa aflu ca pacientii nu stiu ca pe perioada internarii nu trebuie sa-si cumpere nimic. Spitalul este obligat sa le asigure. Scrie in lege. Pacientul trebuie…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, iși aduce fetița de un an și șase luni la București pentru ca ”nu mai poate de dorul ei”, iar micuța sufera și ea ”dupa mami”, fiind foarte fericita cand o vede. ”Am o fetița de un an și șase luni. Am adoptat-o din spitalul meu, cand micuța avea o luna. Acum avem…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca va milita pentru ca parintii sa fie obligati prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, iar daca refuza acest lucru, sa plateasca o amenda care va finanta sistemul de sanatate, informeaza Agerpres.ro Parerea mea este ca noi trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti ca datoriile pe care le are Spitalul de Arsi la bugetul statului "s-au rostogolit si nimeni nu a spus nimic" si a precizat ca acestea vor fi esalonate.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca isi doreste sa schimbe mentalitati, pentru ca multe dintre problemele care apar in sistem tin de ''indolenta, de nepasare, de lene''. ''In...

- Ministrul Sanatatii si-ar dori ca legea vaccinarii sa-i oblige pe parinti sa se informeze in legatura cu efectele vaccinari, iar daca nu o fac sau refuza, sa poata fi amendati. Intr-un interviu la RFI, Sorina Pintea a afirmat ca este vorba „despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste…

- Sorina Pintea a fost duminica invitata lui Claudiu Lucaci, la Ultima Ediție. Ministrul Sanatații a vorbit despre "punctul 0" de la care vrea sa inceapa reconfigurarea sistemului de sanatate, cu principii noi, care sa respecte transparența, legalitatea și eficiența

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri seara, la un post TV, ca saptamana aceasta s-au inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola si ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii.

- Ministrul Sanatatii a inceput sa planga in platoul televiziunii Romania TV cand pe langa detalii din domeniul sanatatii, discutia s a indreptat care fiica sa de doar un an si sase luni de care ii este foarte dor. Fetita mea are un an si 6 luni. Am devenit mama cand avea o luna si o zi. Fetita mea cand…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a vorbit vineri seara, in cadrul unei emisiuni TV, despre cresterea salariilor cadrelor medicale. „In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca exista probleme cu 3% dintre angajatii din sistem in privinta salariilor, in sensul ca acestea vor fi diminuate incepand cu luna martie, precizand ca este vorba de cei din aparatul central, informeaza AGERPRES . “Am facut de dimineata acest studiu…

- Salariile medicilor vor creste cu cel putin 70% de la 1 martie, urmand ca unele salarii sa depaseasca 4.000 de euro, in timp ce salariile celor din functii de conducere din ministere si de la cabinetele demnitarilor vor scadea, a anuntul ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, potrivit Digi24. 0 …

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca 16 persoane au murit, în acest sezon, de gripa. ”Sezonul de gripa din pacate la noi a început mai târziu, dar nu avem o epidemie, avem focare locale. 16 persoane au decedat”, a afirmat Sorina…

- De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul precedent, din care 19 cu virus gripal tip A, subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09 si 1 tip A, nesubtipat, potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, fiind “doar o circulatie mai intensa a virusului gripal” si focare locale, dar imbolnavirile se vor prelungi pana in luna aprilie si trebuie luate masuri de siguranta.…

- Salarizarea din domeniul sanitar va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depași 4 mii de euro dupa maririle de la 1 martie, a subliniat ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in debutul unei conferințe de presa. Ea a confirmat ca exista…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca salariile medicilor vor creste cu cel putin 70% de la 1 martie. Pintea sustine ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro, dupa indexare.

- In acest an, salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depasi 4.000 de euro dupa maririle de la 1 martie, a subliniat ministrul Sanatatii,…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi, intr-o conferinta de presa, ca salariile medicilor vor crește incepand cu 1 martie.„Atenție, vorbim despre salariul net. Medicul primar, in ianuarie 2018- 4108 lei, iar in martie - 9106 lei. Aceste salarii nete nu au cuprinse sporuri…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii. "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Antena 3 ca marti se va intalni cu producatorii de medicamente iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila, transmite Agerpres.ro. Am avut o intalnire pe problema…

- Parlamentarul PSD Botoșani, Marius Budai, membru in Comisia pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca au intrat in vigoare prevederile legale care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili.

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, pentru Agerpres, ca principalul motiv pentru care nu avem inca spitalele regionale de urgenta consta in faptul ca s-a inceput cu "proiecte fantasmagorice" si ca, din aceasta perspectiva, trebuie sa se lucreze la schimbarea mentalitatilor.Citește…

- "Copilul de 10 ani este la Terapie intensiva, supravegheat, i se corecteaza dezechilibrele biologice. Este alimentat pe sonda nazo-gastrica. Luni se vor trage concluzii", a precizat sambata dr. Florin Bica, potrivit Agerpres. Presa a relatat despre cazul acestui copil, victima a unui accident…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, le-a recomandat vineri tuturor persoanelor aflate in categoriile cu risc crescut de imbolnavire sa solicite vaccinul antigripal gratuit. “Mi-as dori ca, in cel mai scurt timp,...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Cluj, ca nu poate oferi un termen pâna la care vor fi construite spitalele regionale, inclusiv cel de la Cluj, pentru care exista finanțare europeana. ”S-au facut niste studii de fezabilitate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca institutia pe care o conduce este o structura inflexibila, care trebuie reformata din temelii si ca aceasta este una dintre cele mai grave probleme ale domeniului...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine realizarea celor 3 spitale regionale de urgenta, de la Iasi, Craiova si Cluj-Napoca reprezinta prioritatea sa, mentionand, joi, ca acestea inregistreaza intarzieri deoarece s-a inceput cu proiecte fantasmagorice si studii de fezabilitate nerealiste.

- Un copil de 9 ani a fost accidentat, in septembrie anul trecut, de o masina in timp ce se intorcea acasa de la scoala. Baiatul a traversat strada printr-un loc nepermis si o masina l-a lovit in plin. A suferit un traumatism cranio-cerebral sever, a fost operat la Spitalul Județean și a stat aproape…

- Noul ministrul al Sanatații, Sorina Pintea, este sigura ca iși va duce mandatul la bun sfarșit pentru ca a lucrat la programul de guvernare, iar acolo sunt foarte multe chestiuni in care crede și, totodata, are susținere politica. ”Va dura acest mandat pentru ca eu am lucrat la programul de guvernare.…

- In Comisia de Buget, Finante si Banci, cadourile de sarbatori s-au dat mai devreme, semnaleaza deputatul USR Claudiu Nasui, care arata ca a fost decisa o crestere salariala de 35% pentru personalului care lucreaza in cadrul PNDL. Nici alte institutii „nu au scapat”. Au fost acordate majorari salariale…