- Ies la iveala detalii șocante despre cazul criminalului de la Caracal, Gheorghe Dinca! Reporterii au reușit sa filmeze cu camera ascunsa un dialog purtat cu o jurnalista sub acoperire chiar cu cuscrul lui Dinca!

- Gheorghe Dinca a facut declaratii zguduitoare! Criminalul din Caracal vrea sa demonstreze ca a ucis accidental pentru ca pedeapsa pentru "lovituri cauzatoare de moarte" este mai mica decat cea pentru "omor".

- In cursul zilei de astazi sunt așteptate rezultatele analizelor genetice de la INML asupra oaselor gasite in padure de anchetatori in apropierea orașului casei lui Gheorghe Dinca. Oasele n-au fost propriu-zis gasite, locul din padure a fost indicat de Gheorghe Dinca. Inculpatul din Caracal…

- Anchetatorii in cazul Caracal urmaresc o noua pista indicata de Gheorghe Dinca in incercarea de a elucida una din crimele pe care barbatul le-a recunoscut. Anchetatorii ar fi gasit astazi, in a patra zi de cercetari amanuntite, ramasite umane intr-o padure de la marginea orasului Caracal, la mica distanta…

- Pentru prima oara, avocatul lui Gheorghe Dinca a venit intr-un platou de televiziuni și a facut declarații șocante, dezvaluind lucruri șocante despre crimele care au șocat o țara intreaga.

- Ies la iveala detalii despre personalitatea celui care a recunoscut ca le-a omorat pe Alexandra și pe Luiza. Gheorghe Dinca și-a recunoscut crimele in curtea proprie. In momentul in care au simțit ca el e gata sa cedeze, din echipa care le-a interogat s-au indepartat femeile. Asta pentru ca barbatul…

- Avocatul din oficiu al lui Dinca Gheorge a confirmat duminica faptul ca ucigașul a indicat locul unde le-a ucis pe Alexandra și Luiza, dar aparatorul nu a vrut sa dea detalii. Marți se va judeca recursul la masura arestarii preventive."Corect ar fi sa se schimbe incadrarea juridica. Ma așteptam…