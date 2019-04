Liderii de astazi spun ca NATO, care pe 4 aprilie a sarbatorit 70 de ani de la infiintare, este principalul motiv pentru care Europa si SUA sunt zone atat de sigure si prospere. Cetatenii par ca incep sa se indoiasca de asta, insa. La ceas de sarbatoare in NATO, cele mai recente date pot fi citite intr-o nota ingrijoratoare. Arata o scadere drastica a increderii in aceasta organizatie. Un astfel de sondaj tulburator a fost publicat pe 3 aprilie de YouGov, o companie internationala care realizeaza studii de piata pe internet – unul dintre principalii jucatori in domeniu. Este pus sub semnul intrebarii…