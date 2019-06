Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, a demarat in Franta turnirul cu 24 de echipe in lupta pentru titlul mondial. In absenta "Balonului de Aur" Ada Hegerberg, ele sunt jucatoarele de urmarit pana la finala din 7 iulie. Lunga vara fierbinte a fotbalului propune, alaturi de CE U21 si Copa America, si Mondialul femeilor, care…

- Scafandrii au gasit luni alte doua corpuri dupa ce saptamâna trecuta o nava cu turiști s-a scufundat în Dunare, în Budapesta, a anunțat luni poliția din Ungaria, în timp ce 19 persoane înca sunt date disparute, relateaza AFP. Ambarcațiunea lunga de 26 de metri, care…

- In luna martie, somerii brasoveni se pot inscrie gratuit la șapte cursuri de formare profesionala organizate gratuit de catre Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala (AJOFM) Brasov. In luna mai 2019 somerii brasoveni se pot inscrie gratuit la cursuri de formareprofesionala pentru urmatoarele…

- Somajul din Romania. Cine sunt romanii cu adevarat afectati de lipsa locurilor de munca. Ultimele informatii oficiale. Rata somajului a fost de 2,1% in cazul persoanelor cu studii superioare. Rata somajului avea nivelul cel mai ridicat (16,2%) in randul tinerilor (15-24 ani). Pe sexe,…

- Daca trebuie sa mergeti in Unitatile de Primiri Urgente, inarmati-va cu rabdare. Printr-un ordin de ministru, a fost prelungit timpul de asteptare pentru cazurile care nu prezinta risc vital.

- Prima mașina sport pur electrica a celor de la Porsche, noul Taycan, participa in prezent la o ultima faza de testare inainte de a intra in producția de serie. Porsche spune ca electromobilul a fost testat in 30 de țari diferite din intreaga lume, la temperaturi care variaza de la minus 35 la plus 50…

- Romanii au admirat o super luna plina, mai mare si mai stralucitoare ca niciodata. Pentru prima data in ultimele patru decenii, fenomenul se produce in acelasi timp cu echinoctiul. Incepand de astazi, ziua va fi din ce in ce mai lunga, noaptea se va scurta, iar noi ne incarcam cu energia primaverii.